近日因為有社交平台更改用戶私隱條款，引致用戶社交網絡大遷徙，搬到新的社交平台。新平台其實換湯不換藥，有些人更指新的社交平台私隱條款不見得更有保障，用戶體驗也不特別好。

社交網絡有強烈的網絡效應，聚眾愈多，便愈難放棄，不知網民「移民」後是否適應新生活？還是最終選擇「回流」？

互聯網令免費的商業模式大行其道，供應商藉着提供免費服務或免費資訊，換取用戶的行為數據，使廣告客戶更精準地接觸他們的受眾，讓這些供應商能掠奪廣告市場，賺取廣告費維生。

對於用戶來說，免費不是沒有代價的，當你不用付費獲取服務的時候，你便是供應商出售的「商品」。

互聯網的免費商業模式，似乎正從免費的鐘擺，慢慢移向收費的一邊。當用戶發覺免費的資訊缺乏營養，便不介意付費吸取更優質的內容。當自己的行為數據被善價而沽，人們便希望做自己數據的主人。

我自己也多了使用付費網絡服務，也多了訂閱付費內容，因為時間比金錢更昂貴，我願意付費閱讀優質內容和更好地解決問題。

付費不一定沒有廣告市場，不能賣「量」，也可以賣「質」，只是未必靠傳統廣告，而是要考慮受眾的接受程度，拓展新的廣告模式。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》