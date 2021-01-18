四大因素支持人民幣升值 高息定存成滙息雙贏之選

美國聯儲局預料會維持低利率政策直至2023年，在全球低息環境下，港元、美元定存利率偏低，要為財富增值，或要考慮港元及美元定存以外的選擇。當中，由於市面上有不少人民幣高息定期存款，加上2020年人民幣表現強勁，且不少專家也看好人民幣未來升勢持續，故很多人開始留意人民幣理財產品，並希望了解人民幣2021年前景，及早部署投資策略，以賺取豐厚回報。

人民幣自2020年5月底開始持續升值，兌美元在岸價（CNY）全年升值6.7%，離岸價（CNH）的升幅更高達7.1%。踏入2021年，人民幣滙率在首個交易日更急升至兩年半新高。隨着人民幣滙率持續上升，近月市場均聚焦人民幣未來一年的走勢是否仍然強勁。到底未來一年人民幣的走勢主要會受甚麼因素影響？如果對人民幣有興趣，又可以留意哪些理財工具呢？本文一一為您拆解。

▲ 卓亮預計，人民幣在2021年會延續走強的趨勢。

四大因素 支持人民幣繼續升值

南洋商業銀行經濟及策略研究主管卓亮認為，2021年人民幣上升空間或有所收窄，但由於有四大主要因素支持人民幣升值，預計會延續走強的趨勢。

卓亮指出，中國經濟增長領先全球，不僅是2020年唯一一個錄得正增長的主要經濟體系，2021年的表現亦有望保持領先。在全球經濟輕微收縮的狀態下，預期今年中國經濟增幅有機會達10%。卓亮補充，由於中國經濟增長表現理想，在貨幣政策方面亦會相對審慎。有別於西方主要央行推行零利率、甚至負利率政策，並推出大規模量化寬鬆措施，中國的貨幣政策一直相對穩定。由於經濟復甦前景較為樂觀，即使目前通脹壓力溫和，亦沒有放寬貨幣政策的必要。

另一個支持人民幣升值的重要因素，是中國出口的強勁復甦。雖然2019年中美貿易摩擦白熱化及2020年上半年的疫情均對中國出口造成壓力，但卓亮指出，從2020年6月開始，中國出口表現逐步走出低谷，增幅擴大，成為人民幣滙率扭轉弱勢的轉捩點，並預期2021年中國出口表現將會維持較高速增長，有利人民幣升值。

除中國自身的原因外，市場預測美元中期繼續走弱，同樣是人民幣的利好訊號。卓亮解釋，去年美元貨幣供應增速遠超其他主要貨幣，導致美元自去年3月開始持續弱勢。他估計，如果美國未來推出大規模的財政刺激措施，會令美元貨幣供應增速維持在較高水平，繼續對美元造成壓力，人民幣會進一步升值。

得益於以上四大利好人民幣的因素，卓亮預計年內人民幣兌美元有機會挑戰6.3左右水平。

▲ 市場預測美元中期繼續走弱，是其中一個人民幣利好訊號。

兩個要部署人民幣理財的原因

了解到專家對人民幣未來一年的看法後，又應該如何部署理財策略呢？

大家可以從兩個角度入手，考慮自己是否需要配置人民幣資產。首先，是分散風險的角度。資產配置的主要目的，是分散投資風險，而人民幣近期則成為不少人口中分散風險之選。卓亮解釋，由於中國經濟增長強勁，貨幣政策相對審慎，作為最大的新興市場貨幣，人民幣走勢與其他主要傳統外幣相關性較低，有一定分散風險作用。

另一方面，則是從資產回報角度出發。以定期存款為例，有別於其他主要貨幣的極低利率，人民幣定期存款利率仍然相對較高，加上人民幣未來一年具有一定升值潛力，有機會兼得定存高息及滙率升值的利潤。

人民幣高息定存 懶人之選

如果想把握人民幣理財機遇，市面上又有甚麼理財產品可供選擇呢？

大家可以根據自己的風險胃納及資金安排來選擇適合自己的人民幣理財產品，當中最簡單和低風險的「懶人之選」，無疑是定期存款。當中，又以短期人民幣定期存款最受歡迎，加上近年市場短期變數甚多，開立短期定存可方便靈活調動資金，因應市場情況適時調整投資策略。

現時，不少銀行都推出7天超短期人民幣兌換資金定期存款優惠，例如南洋商業銀行(「南商」)的「倍高息定期存款」，客戶以港元兌換資金開立即可享7天人民幣優惠年利率10%，在兌換人民幣的同時享有高息。而短期人民幣定期存款方面，希望兌換人民幣或已經持有人民幣的「食息一族」可以考慮「南商高息人民幣定期存款」，憑新資金或兌換資金即可享人民幣特優年利率3個月2.3%、6個月2.4%，十分吸引。至於能承受較高風險的投資者，則可考慮外滙掛鈎投資，因應個人對人民幣滙率走勢的預測，有機會賺取比定存更高的潛在利息。

如果看好人民幣中長綫前景，則可透過以上定存先兌換兼享高息，之後再部署其他人民幣理財產品，例如人民幣保險及基金，爭取資產增值機會。

活用常設兌換指示

不論是因為看好人民幣升值潛力而希望於合適價位買入，或是已買入人民幣而正等候沽出時機，甚至是因為日常需要而要買賣人民幣，想要在心儀的滙率兌換，便需要長期留意人民幣滙率走勢。然而，香港人工作忙碌，難以時時刻刻留意滙率變化，這點就成為不少人把握人民幣機遇的一大障礙。就此，南商特別設有「常設兌換指示」服務，幫助客戶捕捉每一個目標價位。客戶可經個人網上銀行建立兌換外幣的常設指示，選擇心儀的預設目標滙率、兌換周期及金額，便可於滙率不高於目標滙率時自動兌換，相當方便貼心。「南商理財」客戶以電滙價將港元兌換為人民幣，更可享10點子兌換優惠。

上文提及之各項優惠的推廣期有限，額滿即止，優惠受條款約束。投資涉及風險，外幣兌換涉及匯率風險。有關人民幣定期存款優惠的詳情，請參閱https://www.ncb.com.hk/2/RMBPromo_t ；有關外匯掛鈎投資及人民幣基金的詳情，請參閱https://www.ncb.com.hk/nanyang_bank/html/12103.html ；有關人民幣保險的詳情，請參閱https://www.ncb.com.hk/nanyang_bank/html/121051.html 。本文內有關人民幣匯率走勢的觀點及/或意見僅代表講者個人判斷，並不代表南商的立場。南商對此並不承擔任何責任。本文有關人民幣匯率走勢的內容僅供參考，詳情請瀏覽https://www.ncb.com.hk/1/fx >《四大因素支持人民幣今年繼續升值》（日期：2021年1月12日）。本文並不構成對任何人作出買賣、認購或交易在此所載的任何產品或服務之要約、招攬或建議。

（資料由客戶提供）