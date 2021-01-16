台南廢棄糖廠倉庫活化 仿製哈利波特霍格華茲 副刊版 2021/01/16 分享： 位於台南市郊的十鼓仁糖文創園區，本身是百年歷史的糖廠，最近經過重新規劃，將其中一座日治時代所建築之舊倉庫，化身成《哈利波特》中的霍格華茲，極具魔幻感，成為最新的打卡熱點。 十鼓仁糖文創園區2005年重新 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 台東「知本六善溫泉酒店」2021年開幕 梯田設計融入森林山景 2021/01/15 台東「知本六善溫泉酒店」2021年開幕 梯田設計融入森林山景 迪士尼TSUM TSUM春日園遊會 進駐朗豪坊 2021/01/12 迪士尼TSUM TSUM春日園遊會 進駐朗豪坊 日本京都町屋風旅館 新推Hello Kitty 4人客房 2021/01/09 日本京都町屋風旅館 新推Hello Kitty 4人客房 人氣插畫角色為食妹登陸荃灣廣場 4大賀年打卡位 粉紅櫻花步道必影 2021/01/08 人氣插畫角色為食妹登陸荃灣廣場 4大賀年打卡位 粉紅櫻花步道必影 建築師團隊製作3D動畫 重現主教山蓄水庫晨光水影原貌 2021/01/07 建築師團隊製作3D動畫 重現主教山蓄水庫晨光水影原貌 台南 旅遊資訊 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入