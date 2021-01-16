台南廢棄糖廠倉庫活化 仿製哈利波特霍格華茲

位於台南市郊的十鼓仁糖文創園區，本身是百年歷史的糖廠，最近經過重新規劃，將其中一座日治時代所建築之舊倉庫，化身成《哈利波特》中的霍格華茲，極具魔幻感，成為最新的打卡熱點。

十鼓仁糖文創園區2005年重新

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