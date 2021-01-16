【拜登就職】谷經濟只是幌子 派錢已成政治訴求

美國候任總統拜登（Joe Biden）下周才正式就任，本周卻已率先公布救市措施，聯邦政府慷慨解囊大灑金錢，規模達1.9萬億美元，而且加碼派錢，全美成年人每人派多1,400美元（約1.1萬港元），連同早前派的600美元，共派2,000美元。

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