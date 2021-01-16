人工智能產業 將改變勞動力市場

上周本欄談到人工智能的發展、微軟有份投資的OpenAI，以及其所推出的GPT-3在朝向「通用人工智慧」（artificial general intelligence）發展方面的意義。筆者正好在下周二（1月19日）出席亞洲金融論壇，並會在一場對話環節中，與Dr. Luc Julia就人工智能的發展趨勢作出分析。Dr. Julia是蘋果公司語音助手Siri項目的共同創造者，曾擔任三星的首席技術官及創新副總裁，是人機互動專家，也著有《Artificial Intelligence Does Not Exist》一書。此書揭開人工智能的神秘面紗，顛覆了大眾媒體有關人工智能的傳統思維。

人工智能 將取代人類智慧？

一般大眾最關心的是：人工智能會否成為人類的威脅？翻閱一下Dr. Julia的著作及過去的分享，他認為目前發展的人工智能仍然是純粹建基於人類所提供的數據，以及在人類定下的框架內運算，既不能夠取代人類的智慧，亦不能取代人類的創造和創新能力。電影裏經常出現有自我意識的機械人，其思想和行動不一定受人類束縛，但是Dr. Julia暫時看不到有這種可能性。

然而，當人類提供運算模型和合適的數據，現時人工智能的運算速度已是人類的千萬倍以上，這已是既定的事實，所以Dr. Julia提倡以「增強智能」稱之。大家應該放眼在如何運用這種科技，提高人類的生產力。人工智能的應用也會改變工種，勞動力會湧向新創設的領域，被人工智能取代的人也要接受再培訓，適應新的就業市場。

未來工作崗位 將人機共存

筆者預料，在很多工作崗位上，未來將會出現人機共存的情況。現時一些酒店和商場使用機械人提供服務，當一些配套問題，如法律責任、人機相互配合的工作流程等得到解決，很多低技術的工種將會先被取代。由18世紀工業革命起始至今，愈來愈多的機械和自動化工序取代人類勞工，但是新的工種又會隨之出現，正如蒸氣機火車取代了馬車，但又會提供新的工作機會，讓馬車司機也可變成鐵路廠的工人一樣。

人工智能肯定是未來科技發展的重要一環，筆者在與Dr. Julia的分享中，也有興趣知道他對未來「數據爭奪戰」的看法。美國封殺TikTok，其理由便是TikTok收集的用戶數據威脅美國的安全；近日WhatsApp亦更改私隱條款，強制用戶同意分享帳戶資料給母公司Facebook，以上2宗例子都說明數據非常重要。

數據使用共識 或成AI產業瓶頸

可是，現時國際間未有一套共同認可、有法律依據的數據使用指引，也沒有法例去監管數據的使用及互換，以至爭端頻起。數據同時是人工智能的原材料，相信人工智能技術發展的同時，如何令國際對數據的使用達成共識，可能是整個產業發展的瓶頸。在這方面，筆者也會請教Dr. Julia的前瞻和分享。

最後，在人工智能高速發展的同時，我們亦要關注它所帶來的影響，尤其是持續性及環保方面。大家可有關心過人工智能在耗電量方面的數據？如何處理用來訓練系統和運算的數據？如果只是將一堆雜亂或逾時的數據輸入人工智能系統，恐怕最後只會出現「garbage in garbage out」的結果。如何有效率地使用人工智能，相信也是Dr. Julia提倡的觀點。

關心以上種種問題的朋友，可到亞洲金融論壇的官網查詢門票詳情，並留意下周二晚上8點半，加入筆者和Dr. Julia的分享環節！

▲ 人工智能的應用也會改變工種，在很多工作崗位上，未來將會出現人機共存的情況。（新華社資料圖片）