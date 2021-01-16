港延境外檢疫勢難放寬 應改善配套

對於那些身處外地欲回港，卻被早前更改的檢疫措施打亂了計劃的香港人，我寄予無限同情。政府在去年12月24日公布，翌日起於抵港當日或之前21天曾在中國以外地區逗留的抵港人士，在指定檢疫酒店強制檢疫的時間，由14天延長至21天。當局亦禁止登機前21天曾在英國或南非逗留超過2小時的人士來港。

不少人跟我講述他們返港時的緊張經歷。新措施生效之時，有些人還在飛往香港的途中，他們只好在抵港後，爭先向檢疫酒店確認延長住宿安排。對於政府突然收緊措施，酒店業界都感到愕然，許多客人亦因而未能入住原本計劃的酒店。

還有逾百位香港居民仍然滯留英國，有些人甚至要前往第三國，在當地停留21日，再飛返香港。當他們抵達香港時，又要在酒店進行21日的強制檢疫，就這樣便花費了42天漫長而昂貴的旅程。

有個案19天方確診 政府謹慎行事

疫情期間，香港並非唯一一個地方對居民實施入境限制措施，例如澳洲亦實施入境人數上限。但我相信，我們都不會認為這是最好的選擇，我們當然希望可以讓香港人回家。

我亦很關注酒店檢疫延長至21日之措施落實執行。目前，香港和澳門是少數地方實施如此長時間的檢疫隔離，而中國有些地方則實施「14+7」檢疫規定，境外入境人員需在酒店隔離14天，然後是7天社區管理。

大多數專家認為，在14日的檢疫期後才確診的漏網個案屬少數，但又的確有在第19天才確診的個案，因此政府仍決定謹慎行事。不少人覺得，當局「張弛有度」政策是過於寬鬆，也有人認為若要令經濟重回正軌，唯一方法就是採取嚴格的封城措施。

政府為謹慎起見而實施更長的檢疫隔離，但執行上也要注意有可能帶來另外的健康風險。例如房內行動範圍不多，要在狹窄的空間內度過3周當然不容易，大多數指定酒店客房的窗戶是不能開啟的，未能讓新鮮空氣流通。

另外，延長檢疫會造成經濟成本增加。雖然有36間房價涵蓋不同價位的指定檢疫酒店可供選擇，但房價較實惠的酒店已經爆滿，只有價格較貴的仍有房間提供。

增不同價位酒店 助降檢疫成本

可以的話，我們可以尋找一些讓香港人檢疫時能夠更舒適和健康的方法。此外，也可加強政府、負責衞生當局、酒店和接受檢疫的客人之間的溝通，在服務和一些條件上也可增強及改善，一點點加上來，可以讓他們的檢疫經歷很不同。若能增加更多不同價位的指定酒店，將有助降低檢疫人士的成本。

可是在當前環境下，特別是日本發現新變種病毒，我不認為檢疫措施可以有很大的轉變。香港政府正在盡最大的努力，在這些措施上取得平衡。醫學專家強烈反對放寬現時的限制，同時很多商界人士要求政府把新增確診個案降至大陸可接受的水平，以便恢復通關。

目前的安排確實令返港居民增添困難，對於他們的理解和合作，我們表示感謝，並期望社會大眾繼續支持抗疫行動。

▲ 政府早前採取新防疫措施，抵港當日或之前21天曾在中國以外地區逗留的抵港人士，在指定檢疫酒店強制檢疫的時間，由14天延長至21天。（資料圖片）