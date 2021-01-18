之前說留城過節都不特止，現在是鼓勵居家過節了。仍在企業上班的打工仔，以至基層服務員，早陣得到的放假建議，是農曆長假盡量留在打工的城市，不要回鄉。措施各種字眼不一，但總體而言大約是：「採取錯峰（避開高峰時段）放假、增發節日津貼等鼓勵性措施，盡最大努力讓更多人員留城過年。」

公共地方聚眾也有限制：「劇院等演出場所、上網服務場所、歌舞娛樂場所、遊藝娛樂場所接納消費者人數，原則上不得超過核定人數的75%。」食肆方面，「鼓勵提供訂製化年夜飯外賣服務和團餐預訂配送服務。婚喪嫁娶等習俗活動，原則上控制在150人以內。」最慘是過年家庭聚會，「提倡家庭私人聚會聚餐等控制在10人以下」。如果是村裏生活，即意味傳統上全村人擺宴，又或者幾代同返祖家的場面將不再有。

不鼓勵出入境的政策也加嚴，以眾多台客的江蘇地區而言，新出台的入境隔離政策，是14+14！意思是，若過年時想回台灣，從台灣或其他外國地方再返到中國江蘇區的話，要先14天酒店隔離，然後再要14天嚴厲的在家隔離（有感應器在門口禁止出家口那種，之前只需要14天在酒店，或鬆些少的7+7就行），若計埋返台灣又要在台灣的酒店隔14天，單就隔離就要42天！變相叫人不要隨便返鄉。

問過其他一般基層，說政策上不鼓勵他們返鄉，但若是去年因疫情已沒有返鄉的那批，還是希望能盡量返鄉過年。出來打工，一年也就返家一次。

決定留在城中過年的，還真不算多。建議雖說公司可增發節日津貼，可也只是公司自發性，沒有強制性，並不吸引打工仔留城。上海不少香港人現在的大計是：先到廣東省吃喝玩十四天，然後就可免到港進酒店隔離。