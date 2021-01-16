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逸峯 屋則多元 開放式$495萬入場

置業家居 2021/01/16

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粉嶺逸峯由香港小輪發展，地址為聯和墟馬適路1號，樓齡逾6年。屋苑由4座住宅大樓組成，每座樓高29層，合共提供728伙。

逸峯各座的3至36樓為住宅樓層，第1、2座每層5伙；第3、4座各設3至8伙。單位實

...

欄名 : 屋苑精明眼

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