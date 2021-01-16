逸峯 屋則多元 開放式$495萬入場 置業家居 2021/01/16 分享： 粉嶺逸峯由香港小輪發展，地址為聯和墟馬適路1號，樓齡逾6年。屋苑由4座住宅大樓組成，每座樓高29層，合共提供728伙。 逸峯各座的3至36樓為住宅樓層，第1、2座每層5伙；第3、4座各設3至8伙。單位實 ... 欄名 : 屋苑精明眼 相關文章 逸峯 典雅裝修 叫價$680萬 今日 逸峯 典雅裝修 叫價$680萬 逸峯 開揚山景 叫價$880萬 今日 逸峯 開揚山景 叫價$880萬 最新專欄文章 更多 逸峯 開揚山景 叫價$880萬 今日 逸峯 開揚山景 叫價$880萬 逸峯 典雅裝修 叫價$680萬 今日 逸峯 典雅裝修 叫價$680萬 青薈 市區新晉 主攻年輕客 1房叫價$490萬起 2020/12/25 青薈 市區新晉 主攻年輕客 1房叫價$490萬起 逸新 周邊配套齊 主打開放戶 $388萬入場 2020/12/12 逸新 周邊配套齊 主打開放戶 $388萬入場 間隔方正 月租$10,000 2020/12/12 間隔方正 月租$10,000 逸峯 物業買賣 粉嶺 物業出租 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入