LP10各戶型價單分析 置業家居 2021/01/16 分享： 2房：望內園及樓景 83伙折實低於$800萬 LP10主打2房，首批推出119伙，佔首張價單總數約66%。定價$879.2萬至$1,150.3萬，呎價$17,468至$20,630，即供最高折扣20.5 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 日出康城LP10 首批179伙 折實$699萬入場 呎價$1.39萬起 今日 日出康城LP10 首批179伙 折實$699萬入場 呎價$1.39萬起 LP10全面睇 今日 LP10全面睇 最新專欄文章 更多 日出康城LP10 首批179伙 折實$699萬入場 呎價$1.39萬起 今日 日出康城LP10 首批179伙 折實$699萬入場 呎價$1.39萬起 LP10全面睇 今日 LP10全面睇 2021年頭炮新盤 啟德MONACO首批80伙由$596萬起 2021/01/09 2021年頭炮新盤 啟德MONACO首批80伙由$596萬起 MONACO全面睇 2021/01/09 MONACO全面睇 開放式分布中低層 折實呎價$21,307起 2021/01/09 開放式分布中低層 折實呎價$21,307起 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入