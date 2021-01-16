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LP10各戶型價單分析

置業家居 2021/01/16

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2房：望內園及樓景 83伙折實低於$800萬

LP10主打2房，首批推出119伙，佔首張價單總數約66%。定價$879.2萬至$1,150.3萬，呎價$17,468至$20,630，即供最高折扣20.5

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欄名 : 封面故事

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