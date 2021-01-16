南豐牽頭日出康城第X期﹙日出康城第10期﹚LP10，位處將軍澳康城路1號。項目由兩座住宅大樓組成，提供893個住宅單位，實用面積447至3,928平方呎，標準單位戶型由2房至5房間隔，滿足不同家庭需要

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