LP10全面睇 置業家居 2021/01/16 分享： 南豐牽頭日出康城第X期﹙日出康城第10期﹚LP10，位處將軍澳康城路1號。項目由兩座住宅大樓組成，提供893個住宅單位，實用面積447至3,928平方呎，標準單位戶型由2房至5房間隔，滿足不同家庭需要 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 日出康城LP10 首批179伙 折實$699萬入場 呎價$1.39萬起 今日 日出康城LP10 首批179伙 折實$699萬入場 呎價$1.39萬起 LP10各戶型價單分析 今日 LP10各戶型價單分析 最新專欄文章 更多 日出康城LP10 首批179伙 折實$699萬入場 呎價$1.39萬起 今日 日出康城LP10 首批179伙 折實$699萬入場 呎價$1.39萬起 LP10各戶型價單分析 今日 LP10各戶型價單分析 2021年頭炮新盤 啟德MONACO首批80伙由$596萬起 2021/01/09 2021年頭炮新盤 啟德MONACO首批80伙由$596萬起 MONACO全面睇 2021/01/09 MONACO全面睇 開放式分布中低層 折實呎價$21,307起 2021/01/09 開放式分布中低層 折實呎價$21,307起 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入