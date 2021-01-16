山頂77/79 PEAK ROAD 最細6,061呎起 下周可預約參觀

九倉去年12月成功$120億奪得山頂地，以樓價呎價$4.6萬創住宅官地新高後，隨即重啟同系山頂超級豪宅部署，其中山頂MOUNT NICHOLSON第3期本月初成功以$4.9億售出現樓餘貨，呎價達$

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