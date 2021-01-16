山頂77/79 PEAK ROAD 最細6,061呎起 下周可預約參觀 置業家居 2021/01/16 分享： 九倉去年12月成功$120億奪得山頂地，以樓價呎價$4.6萬創住宅官地新高後，隨即重啟同系山頂超級豪宅部署，其中山頂MOUNT NICHOLSON第3期本月初成功以$4.9億售出現樓餘貨，呎價達$ ... 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 啟德MONACO 首輪145伙明天開售 今日 啟德MONACO 首輪145伙明天開售 長沙灣The Campton第1B期 新推47伙 折實$514.3萬起 2021/01/09 長沙灣The Campton第1B期 新推47伙 折實$514.3萬起 將軍澳LP10已批預售 最快下周開價及示位 2021/01/09 將軍澳LP10已批預售 最快下周開價及示位 逸璟‧龍灣荃灣西新晉 現樓3房擁無敵大海景 2020/12/25 逸璟‧龍灣荃灣西新晉 現樓3房擁無敵大海景 上源開放現樓示位 The Manor by Le Pont尊貴時尚 2020/12/25 上源開放現樓示位 The Manor by Le Pont尊貴時尚 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入