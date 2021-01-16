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啟德MONACO 首輪145伙明天開售

置業家居 2021/01/16

分享：

「啟航置業價」的啟德新盤MONACO（MONACO第1期）首輪推出145伙單位周日（17日）開售，包括14個開放式、21個1房、80個2房及30個3房單位，以最高20.5%折扣計算，折實售價為$

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欄名 : 新盤速遞

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