LP6臨海而建 月租最平$1.2萬起 置業家居 2021/01/16 分享： 正當南豐及港鐵合作發展的將軍澳日出康城第X期LP10部署開售，同區同系的第VI期LP6已經入伙。區內代理透露，LP6由入伙至今已經錄逾130宗租賃成交，平均呎租約$35。 日出康城租賃市場活躍，利嘉閣首 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 兩項工種「捧蛋」 座廁水箱有滲水問題【獲73分】 今日 兩項工種「捧蛋」 座廁水箱有滲水問題【獲73分】 最新專欄文章 更多 換樓客起動 疫市下伺機吼平價3房 今日 換樓客起動 疫市下伺機吼平價3房 兩項工種「捧蛋」 座廁水箱有滲水問題【獲73分】 今日 兩項工種「捧蛋」 座廁水箱有滲水問題【獲73分】 半新樓蝕讓個案增 趁疫市撈筍貨 2021/01/09 半新樓蝕讓個案增 趁疫市撈筍貨 葵芳匯翻新物業 近港鐵站 開放式月租$1.38萬起 2021/01/09 葵芳匯翻新物業 近港鐵站 開放式月租$1.38萬起 舊樓翻新項目 當心窗口出現異常水漬【獲51分】 2021/01/09 舊樓翻新項目 當心窗口出現異常水漬【獲51分】 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入