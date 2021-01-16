LP6臨海而建 月租最平$1.2萬起

正當南豐及港鐵合作發展的將軍澳日出康城第X期LP10部署開售，同區同系的第VI期LP6已經入伙。區內代理透露，LP6由入伙至今已經錄逾130宗租賃成交，平均呎租約$35。

日出康城租賃市場活躍，利嘉閣首

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