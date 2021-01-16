倫敦Ram Quarter最平$733萬起 進駐貴族地區 置業家居 2021/01/16 分享： 英國一向是不少人的移居首選地，當中位於英國倫敦西南區Ram Quarter，屬現樓項目，供應713伙，面積由554至1,198平方呎，入場費69.5萬英鎊（折合約港幣$733萬）。 Ram ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 新加坡JadeScape交通網絡完善 港推60伙入場費$490萬起 2021/01/09 新加坡JadeScape交通網絡完善 港推60伙入場費$490萬起 大阪Advance OSAKA BRILLANT 1房$137萬起 已屆現樓 即買即放租 2020/12/19 大阪Advance OSAKA BRILLANT 1房$137萬起 已屆現樓 即買即放租 泰國布吉Tri Vananda 健康養生概念 照顧多代家庭 2020/12/12 泰國布吉Tri Vananda 健康養生概念 照顧多代家庭 新加坡Bijou雙層雙匙戶型 上層自住下層放租 2020/12/05 新加坡Bijou雙層雙匙戶型 上層自住下層放租 新加坡One Holland Village3座大樓各具特色 買家可對號入座 2020/11/28 新加坡One Holland Village3座大樓各具特色 買家可對號入座 倫敦 英國 海外物業 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入