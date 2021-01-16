黃埔天地 Din-Dong

除了Peppa Pig外，香港本地人氣卡通人物「Din-Dong」和日本經典知名卡通品牌「PostPet」亦來到黃埔天地！1月中旬呈獻的「招財噹噹黃金『鞠』」，將手鞠設計融入中日式傳統美學，於黃埔號及

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