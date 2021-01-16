葵芳新都會廣場 置業家居 2021/01/16 分享： 今個新春及情人節新都會廣場以「新春幸福蜜語」為主題，浪漫星光布置由商場3樓戶外露天廣場延伸至5樓空中花園。於1月15日至3月14日期間，設置「愛的情書」大型裝置，而「愛語星光隧道」更有10種不同語言的 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 2021農曆新年好去處 精選5大商場布置 打卡迎牛年 今日 2021農曆新年好去處 精選5大商場布置 打卡迎牛年 黃埔天地 Din-Dong 今日 黃埔天地 Din-Dong 置富Malls X 罐頭豬LULU 今日 置富Malls X 罐頭豬LULU apm金牛祈福遊樂園 今日 apm金牛祈福遊樂園 最新專欄文章 更多 2021農曆新年好去處 精選5大商場布置 打卡迎牛年 今日 2021農曆新年好去處 精選5大商場布置 打卡迎牛年 apm金牛祈福遊樂園 今日 apm金牛祈福遊樂園 置富Malls X 罐頭豬LULU 今日 置富Malls X 罐頭豬LULU 黃埔天地 Din-Dong 今日 黃埔天地 Din-Dong 保暖及智能電器 迎接2021 2021/01/02 保暖及智能電器 迎接2021 農曆新年 商場活動 荷里活廣場 Plaza Hollywood 新都會廣場 Metroplaza 置富都會Fortune Metropolis apm 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入