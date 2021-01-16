今個新春及情人節新都會廣場以「新春幸福蜜語」為主題，浪漫星光布置由商場3樓戶外露天廣場延伸至5樓空中花園。於1月15日至3月14日期間，設置「愛的情書」大型裝置，而「愛語星光隧道」更有10種不同語言的

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