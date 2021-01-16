置富Malls X 罐頭豬LULU

今年港人未能回去視為「鄉下」的日本過年，為了一解眾人旅遊的心癮，置富Malls聯乘LULU豬打造「置富Malls X罐頭豬LULU瀛春冧豬旅行豚」，與大家一同迎接牛年。LULU豬圓渾趣致的身影將現身馬

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