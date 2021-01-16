apm金牛祈福遊樂園

apm今年與國際級時尚插畫家Jeffrey Fulvimari合作，將以《金牛祈福遊樂園》為主題，設計充滿時潮流時尚元素的賀年裝飾。佔地3,000呎的「金牛祈福遊樂園」設有6大福氣景點，包括「祈福藝術

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