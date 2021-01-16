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樓市小陽春乍現 疫情失業憂慮未除

評．析．天下版 2021/01/16

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近日二手樓市交投轉旺，部分屋苑更價量齊升，睇樓量連升三周，反映樓市小陽春提早出現。準買家憧憬疫苗接種會刺激經濟復甦，疊加市場資金氾濫，擔心資金流入樓市，愈遲買愈貴。樓市氛圍轉趨樂觀，惟買家入市前仍須審慎，考慮實際經濟和失業情況。

環球巨量放水 資產愈炒愈貴

美聯物業指，今個周末大型屋苑的預約睇樓量錄得483組，比上周升6.4%，連升三周，而中原地產亦有495組睇樓量，創七周新高。本月首14天已錄得1,830宗二手成交，相當於上月約45%，反映購買力持續釋放，尤其新盤收票理想，一些準買家更偷步在春節前入市。

二手提早出現小陽春，皆因市民對置業剛需大，購買力積壓已久，尤其不少人本來想趁去年疫情和中美衝突升級夾擊下，樓價下調後伺機入市，可是在如此惡劣環境，中原樓價指數僅跌0.2%，令不少人覺得樓價難大跌。在樓市氣氛轉趨樂觀，紛紛釋放購買力，擔心愈遲買愈貴。

準買家有此憂慮，皆因美國儲局和多國央行在疫情下為了救市，不惜狂減息和放水，8大經濟體自去年3月以來增加了14萬億美元貨幣供應，央行資產負債表增至逾95萬億美元。美國新總統拜登下周三上台後，將會推出1.9萬億美元紓困方案，使美元持續偏軟，疊加儲局兩年內都不會加息，令人擔心手持現金最終會貶值，反而持磚頭有保值，甚至升值的功效。

環球央行放水，市場資金氾濫，熱錢要尋找高回報出路，不少資金流入股市，令全球股市市值由去年疫情最嚴重時的60萬億美元飈升至現時100萬億美元。

不少人在股市中獲利，開始套現轉股換樓，新加坡上月私樓成交宗數比前月大升57%，更令全年成交量突破1萬宗，樓價亦錄得2.2%升幅。

勿一面倒看好 失業趨升復甦慢

當前二手主要買家是用家和換樓客，因疫情仍未受控，投資者都在觀望，而境外買家亦未能前來香港買樓。待疫情緩和，香港與周邊地區恢復通關後，相信發展商在部署推盤時，會針對本地和境外投資者提供一些優惠，不排除會吸引投資者入市。

疫情下月將迎來轉機，因本港開始接種疫苗，不少人憧憬這有助與內地恢復通關，社會經濟活動慢慢復常，帶動經濟復甦，對樓市有提振作用。一些準買家擔心待通關後才入市，屆時未必再有平貨可執，因此趁超低息環境持續下偷步入市。

目前樓市氛圍有所改善，瀰漫樂觀情緒，但準買家切勿一面倒看好，畢竟買樓是一項涉及龐大金額的投資，需要考慮到很多問題，包括本港經濟復甦是否反覆、失業率在趨升下會否進一步惡化、自身的工作是否穩固以及個人財政狀況，以及港人是否積極接種疫苗，因要7成人接種才能起群體免疫作用，故入市前須量力而為。

責任編輯：楊雨

欄名 : 社評

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