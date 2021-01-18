仍用華氏 美會走向《華氏451》世界？

近日，香港天氣比較冷，但平均凍不過華盛頓，日間徘徊39度至48度，是指華氏（Fahrenheit），即攝氏（Celsius）4度至9度左右。經歷令人心寒的國會騷亂，本星期拜登就職，人們期待政治氣候回暖。美國是一個矛盾國家，既有強烈保守主義，同時又有強大的自由主義；有些人開放變通，有些人保守固執。以整個國家來說，美國有一個持續的固執，就是一直堅持用華氏來作為溫度單位。

美堅持用華氏 因保守固執懶惰

攝氏0℃是冰點，100℃沸點，簡單清楚；而華氏冰點是32℉，沸點212℉。初到美國不習慣的，惟有自己換算為攝氏，轉換公式是（F-32）×5/9=C，如覺得煩或者可請Siri幫忙。目前世界上僅有極少數國家使用華氏，大國只有美國。

美國人為何喜歡背着世界另搞一套，特立獨行，還在用華氏？源於保守固執、懶惰。

18世紀早期，當還沒有人能客觀測量溫度，沒有一致又可靠的方法，在荷蘭生活的德裔科學家華倫海特（Daniel Gabriel Fahrenheit），發明較穩定的水銀溫度計，他設計溫度計數值時，選擇了0度作為水、鹽混合物的最低溫，定義出水的凝固結冰點為32度，人體平均溫度是96度，水滾溫度為212度。這套後世稱為華氏的標準受英國人歡迎並採用，英國在世界各地愈來愈多殖民地，把華氏和其他大英帝國沿用的度量標準推廣了開去，就是英制單位，如英寸（inch）、英尺（foot）、英里（mile）之類。

英制單位，其實脫胎自古羅馬度量衡單位，起先曾是英國殖民地的美國，亦就此用上這一套。後來法國人搞大革命，基於科學要求，出現十進公制，簡單性和科學性被認為較英制先進，逐漸獲世界各國採用。就連英國也自1965年起立例轉換成此國際單位，逐步轉換。目前世界上官方仍然全部用英制單位的，只有美國、利比里亞及緬甸。

攝氏稍遲於華氏，1742年由瑞典天文學家攝爾修斯（Anders Celsius）提出，目標是以科學依據定義國際溫度準則。18世紀末，被納入公制度量系統，成為法國大革命一統準則下產物之一。攝氏在世界流行起來，到上世紀中，多數國家和地區，攝氏成了主流。美國沿用華氏，因為跟過往英制，而繼續沿用英制，帶來不少問題。一次因為沒有將英制單位轉換為公制單位的錯誤，導致1999年太空總署火星氣象衛星發射失敗，造價1.25億美元的探測器沒了。大家亦可想像到，美國與世界其他地方的貿易、各種交流，都會出現混亂。商家為了生產兩種標準的產品，一種給美國人用，一種給使用公制的客戶用，不得不提高成本。

美國學生也需要同時學習英制和公制單位兩種標準，科學教育為此增添麻煩。據報道連公共衞生也會出問題，疾控中心透露每年有大約3千至4千名兒童，因為不小心過量攝入藥物要入急診室，罪魁禍首是藥物劑量單位轉換出錯。

美國也不是沒想過要不要跟公制，和其他國家採取一樣標準，不只想，也做過。1975年，國會通過《公制單位轉換條例》，理論上應該要開始進行度量轉換，當時還設立一個公制委員會監督過渡。然而，問題出在這套法律只是自願遵守，而不是強制遵守，民眾有自由決定用不用公制。事實就是很多人不想學習、適應新標準，不論是長度、重量單位等，還是溫度。開車的人抗拒用公里計算路程，消費者不滿用千克買雞，穿衣看溫度不用攝氏，總之就固執、懶惰，抗拒學新東西。搞到列根總統在1982年，乾脆廢除了公制委員會這隻「無牙老虎」，但國內一些商業貿易行業，卻又出現偏向使用公制的做法。

美國至今仍在糾結這一問題，除了根深蒂固就不去改變，有人亦歸咎美國人自恃國家強大，不喜歡就不做。其實，要改變亦需要一段長時間，英國人也是如此，還涉及大量金錢投入。除非有證據顯示這一改變能帶來實際經濟好處，否則以拜登的工作千頭萬緒，還會得閒理會這個問題？

可以這樣說，拜登現在有兩個首要任務：解救新冠疫下的美國，讓染病的人不再高燒，回到約華氏96度的人體平均溫度，而其他人不再染上新冠；另一重任是令美國不致分裂，充斥暴力，不會變成像一本叫《華氏451》《Fahrenheit 451》的書中所描繪的世界。它是上世紀出版的科幻小說，是美國作家布萊伯利（Ray D. Bradbury）作品，可以有不同層面解讀，當中包括警惕眾人暴力。例如當暴力苗頭，借國會騷亂在社會慢慢滋長，動輒變成解決事情的手法之一，那麼作為世界「民主基石」的美國，就變得岌岌可危。

《華氏451》世界 人們不再思考

《華氏451》故事發生在一個虛擬的未來世界，消防員這個職業，工作是接到藏書警報就衝上去放火燒書，而不是救火，華氏451度，就是指紙張自燃的溫度。故事從一個消防員的日常生活展開，講述沒有書的世界，大家都在做甚麽，書是如何在這個世界消失，以及主角如何對自己工作產生懷疑，一步一步走上對立之路，與焚書者作鬥爭，走進藏書者的世界。關於書的消失，一開始並不是政府出手，是科技公司、媒體等壓力，說人們不再需要書。一開始人們沒有完全放棄思考，大家只是偷懶，不看書本內容只讀摘要，後來人們漸漸放棄書本。媒體佔據了生活，人們不再思考，媒體完全代替了書本，並且佔領了世界。

有沒有和現在的我們很像？每天睜開眼，拿起手機刷刷掃掃，知道大概就等於看過，聽過不同聲音就是思考過了，已甚少真正停下來思考。美國可能還需要華氏，但美國和我們都不需要反烏托邦作品《華氏451》中的世界，只要我們在這個科技時代放慢腳步，停下來思考，不要被網絡平台牽着走，不要被政客鼓動以暴力出手。