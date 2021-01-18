特朗普自食苦果 改寫「歷史終結論」？

1989年，柏林圍牆倒下，美蘇冷戰勝負已分之際，日本裔美國學者福山（Francis Fukuyama）撰文，形容是「歷史的終結」。

福山3年後再將思想整理成書《歷史的終結及最後之人》（The End of History and the Last Man），認為西方自由民主體制（liberal democracy）是人類政治體制演化最終產物，再沒有空間進步，因為再也沒有更好的制度，世上所有國家最終因此都會奉行自由民主制。

當年冷戰後 福山斷言歷史終結

時間到了2021年，歷史非但遠遠還沒有終結，反而或許正進入新開端。

美國總統特朗普（Donald Trump）敗選不認輸，號召支持者干擾國會確認選舉結果，行為瘋狂，嚴重損害美國國家形象和利益，但也反映特朗普有大批美國人為他撑腰。大部分共和黨政客和議員有礙於此，事後也未有與特朗普割席，拒絕配合民主黨再次彈劾特朗普。

美國社會各界反特朗普力量於是決定私自出手，以非常手段反制被指煽動暴力的特朗普。這過程是否符合自由民主體制精神，則在美國國內外引起了熱議。

特朗普以Twitter治國聞名，無論怒炒官員還是退出協議，總是首先要在Twitter等社交媒體公告天下，今次動員支持者示威並導致衝擊國會亦一樣。Twitter、Facebook、YouTube遂凍結特朗普帳號，Twitter更令特朗普歷來近6萬條推文一併消失，直接「殺掉」這個擁有逾8,800萬粉絲的帳號。

特朗普想轉移社交網絡陣地也不成。美國新興社交網絡、右翼分子大本營Parler成為封殺目標。Apple與Google應用商店齊將Parler程式下架，Amazon更宣布旗下雲計算服務停止託管Parler網站。Parler月中開始全面下綫，其誕生至今還未滿3歲。

反特朗普力量不止要令特朗普「社交死亡」，還要斷其財路。在綫支付服務Stripe停止處理特朗普競選網站及相關籌款組織交易。眾籌服務GoFundMe也拒絕主持，用於前往出席可能涉及暴力集會的路費籌款活動。

科企以外，美國傳統大型企業也對特朗普陣營多踩幾腳。大行高盛、美銀、花旗、嘉信；信用卡商Visa、萬事達卡；電訊商AT&T、Comcast、Verizon；工業商3M、陶氏化學、福特；食品商Tyson、可口可樂；零售商沃爾瑪、Target；速遞商Fedex、UPS；酒店集團萬豪、希爾頓，以至迪士尼、德勤會計師樓等，皆表示考慮或已決定，停止向阻撓確認選舉結果的共和黨人捐款，以至乾脆暫停所有政治捐款，對美國政治亂局「無眼睇」。

反特力量 亦採非常手段回擊

美國各行各業對特朗普陣營這番絞殺聲勢之浩大，令人想起他任內對中國重重設限、圍追堵截、有位必入的作風。豈料特朗普對中國極限施壓類似的手段，卻在他自己身上再現。

盡管封殺特朗普出師有名，但對民選總統滅聲，似乎有違西方自由民主體制標準。特朗普的「老冤家」德國總理默克爾（Angela Merkel）此時也為他發聲，對Twitter永久封鎖特朗普帳號表示關注。默克爾形容此舉「有問題」，並稱自由表達意見的權利至關重要，予以限制的應是法律，而非私人公司。

美國的自由民主制度陷入了怪圈：反特朗普力量以保護民主之名動用了非民主手段，而特朗普取得了美國史上第二的7,400萬票；為何美國有一半民眾去相信和擁護他？

答案在於，特朗普右翼主張在美國有相當市場，與此同時，美國右翼政治力量也非常了解和懂得掌握民眾心理。美國右翼陰謀論核心思想主張，特朗普正與一個由崇拜撒旦、孌童癖組成的「深層政府」（Deep State）鬥爭，前總統奧巴馬（Barack Obama）等民主黨要員、「大鱷」索羅斯（George Soros）等富豪都被其視為其中成員。環繞這主張的陰謀論層出不窮，除了「大選被偷去，結果是假的」，也在疫情下衍生出口罩和疫苗「都藏有5G晶片，是把人控制的陰謀。」而這些論調接連命中了美國白人基層民眾的多種複雜心理。

拆解一下這些論調不難發現，「拜撒旦」、「孌童癖」能激起保守派基督徒的仇恨，「富豪」被視為全球化的獲益者，是令基層民眾生活質素下降的罪禍首，「5G」反映了美國人對中國崛起、美國地位相對下降的不安，同時可挑動他們的排外情緒，「口罩、疫苗」也正是中國大力生產的東西，特朗普則是跟這一切殊死鬥爭的化身。他們最終攻擊的目標，就是「民主黨」和他們「偷去大選」。

美式民主重個人權力 忽視責任

美國右翼政治勢力藉此成功觸動了保守派民眾的深層不安、焦慮與恐懼，以至講法是否合乎事實也已經不再重要。極端思想因此得以有市場，這既造成了美國國會流血暴動，也有份導致美國抗疫失敗。

美國自由民主體制本是理想的，它保障了言論自由的行使，可是卻沒有阻止對言論自由的濫用，令社會分裂一發不可收拾，更衍生出暴力衝突，反過來嚴重威脅美國自由民主體制。

歐美發達國家在全球疫情下，應對整體遜於發展中國家，西方自由民主體制已經暴露出過分強調個人權利，忽視責任、義務和紀律的不足。美國案例更可謂把這缺陷進一步發揮，揭示了西方制度的局限。

凝聚民心 拜登上場最棘手難題

遺憾的是，美國反特朗普力量開出的重藥，看來並無法治本。美國社會已出現撕裂，缺乏頂層設計的修正努力，似暫無力鎮住亂局。反特朗普陣營的封殺，甚至可能會加深右翼「保守派遭滅聲」的怨念。如何率領美國在各方利益獲得兼顧下走出這謎局，讓民眾重新凝聚，已成為拜登最棘手的難題和最迫切的任務。

沒有最好，只有更好。歷史顯然不會終結，西方自由民主體制亦有改善與進步的需要。人類科技與社會發展並沒有止境，管治方式無疑也需要與時俱進。美國正在為贏得冷戰後故步自封付出代價，其他國家能否學好這堂歷史課？

▲ 美國總統特朗普的右翼主張在美國有相當市場，成功觸動保守派民眾的深層不安、焦慮與恐懼。（路透社資料圖片）