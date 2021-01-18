英公司聘拖鞋測試員 安住家中賺42萬

【本報訊】在新冠肺炎疫情影響下，不少企業都實施在家工作（WFH）政策；打工仔起床後毋須再費心打扮，家居休閒服裝和拖鞋成為很多人的日常裝束，方便小休時運動、打掃或煮食。

近日，一間英國睡衣公司就公開聘請一

...