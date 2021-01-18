英公司聘拖鞋測試員 安住家中賺42萬 行政人員版 2021/01/18 分享： 【本報訊】在新冠肺炎疫情影響下，不少企業都實施在家工作（WFH）政策；打工仔起床後毋須再費心打扮，家居休閒服裝和拖鞋成為很多人的日常裝束，方便小休時運動、打掃或煮食。 近日，一間英國睡衣公司就公開聘請一 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 本年全美最佳工作場所 Google？fb？也不是 2021/01/15 本年全美最佳工作場所 Google？fb？也不是 WhatsApp Vs Signal 職場用App先睇實用性 2021/01/14 WhatsApp Vs Signal 職場用App先睇實用性 內地電商員工猝死 「996」工作制再惹爭議 2021/01/13 內地電商員工猝死 「996」工作制再惹爭議 個人復原力訓練 提升打工仔士氣 2021/01/12 個人復原力訓練 提升打工仔士氣 內地老闆獎勵員工 超市1分鐘免費掃貨 2021/01/11 內地老闆獎勵員工 超市1分鐘免費掃貨 疫情 英國 在家工作 家品 鞋履 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入