倡專家定期滙報 疫苗安全及進度同做到

疫苗顧問專家委員會今天開會，市民期望會議能審批疫苗可安全使用之餘，更希望疫苗盡快落實接種，惟近日有關疫苗不利消息接踵而來，難免影響專家委員會決定。即使委員會今天未能達致決定，也務必盡快定期多開會議，分秒必爭，並與市民建立溝通機制，滙報最新進展，從而增加市民接種疫苗的信心。

審批疫苗安全 解說何時可接種

在專家委員會啟動輝瑞與BioNTech和復星合作研發的疫苗緊急使用申請前夕，挪威連日來共有29名長者接種該疫苗後死亡，而以色列亦有13人出現面癱副作用的不利消息，難免引起市民對疫苗安全性的疑慮。

市民期望專家委員會在審批程序上，用專業角度來衡量，確保疫苗符合安全、有效的規定。在挪威有29人接種後離世，究竟是疫苗產生的副作用直接導致接種者死亡，抑或疫苗副作用誘發長期病患者的病情加重，相信專家們都需要藥廠提供更多數據才能作出研判，透過科學數據解說死因，來釋除市民疑慮。由誰負責與藥廠交涉？是食衞局？還是專家委員會？當局亦應盡快釐清責任。

若專家委員會因資料不全而無法在會上作出審批決定，請向市民講清楚箇中原因，以免引起不必要的猜想，因新冠疫苗畢竟是新生事物，疊加外圍疫情變化瞬息萬變，令疫苗遇到太多不確定性。市民相信專家的專業意見和判斷，亦希望專家能盡快解答到大家一些疑問：疫苗何時有得接種？第一批疫苗何時抵港？之後的供應是否充足？

市民關注疫苗接種進度，皆因想盡快接種，產生保護力，又害怕歐美疫苗供貨不足問題在港上演。美國非常重視疫苗運送安排，由軍方將領負責物流，可是輝瑞供應現缺口，多個州無奈把原先用作第二劑疫苗投入來打第一劑，之後未收到額外劑量，惟有被迫取消已安排好的預約接種。輝瑞更暫時減少對歐洲和加拿大的供貨，令歐洲多國要將第二劑接種時間由21天推遲3個月。

定期開會解說 增透明度添信心

即使專家委員會最終審批緊急使用疫苗，但在疫苗全球缺貨下，港府如何確保疫苗準時百分百到位？市民最擔心出現歐美情況，無法在21天打兩劑疫苗，影響疫苗效力。

就算首批疫苗抵港，是否在安老院給長者全面接種，抑或分批接種，專家委員會須盡早作出決定，因為挪威多名體弱多病長者接種後離世的殷鑑在前，為安全起見，應分批打疫苗，觀察一段時間沒出現不良反應，才為院舍內餘下長者接種；一旦發現不良反應，更應有機制叫停。

市民都明白，際此關鍵時刻，政府邀請的防疫顧問專家都是大忙人，時間極為珍貴，因此希望他們的工作能發揮最大效用。我們認為不管專家委員會今天是否有決定，最好都能主動和市民溝通，而未來還有兩款疫苗須審批，建議委員會分秒必爭，因應發展盡早盡快多開會，例如每星期一次、或有需要時甚至更頻密，會後向公眾解說最新疫苗審批進度，以及因應外圍接種疫苗後可能出現的問題，盡速用科學數據釋疑。若委員會能以高透明度運作，又與市民有充分溝通，將大大有助提高市民積極接種的意慾。

責任編輯：陳靜芬