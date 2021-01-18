《選擇》月刊推情人節優惠 $520訂3年送永恆玫瑰 行政人員版 04:00 2021/01/18 分享： 下個月就係情人節，黛安收到風，消委會旗下嘅《選擇》月刊今年首次推出情人節優惠，即日起到今個月27日，只要用「我愛你」嘅諧音$520，就可以訂足3年共36期嘅網上版《選擇》，比原價平超過一半，仲可獲贈寓意愛情持久保鮮嘅永恆玫瑰！保鮮花會連同心意卡喺2月8日至11日以速遞送上，等大家可歡度情人節。呢個情人節優惠名額只得100個，訂購可登入【按此】瀏覽。 本文轉載自《晴報》 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 滿城盡嗌黃金雞 麥當勞$88二人餐豐盛抵食 今日 滿城盡嗌黃金雞 麥當勞$88二人餐豐盛抵食 八卦名利場 - IKEA十大精選好物 送舊迎新過春節 今日 IKEA十大精選好物 送舊迎新過春節 八卦名利場 - 中電夥李寶椿書院太陽能項目 獲亞太區創新大獎 2021/01/15 中電夥李寶椿書院太陽能項目 獲亞太區創新大獎 八卦名利場 - 百佳6款精選年糕 一連3日推早鳥價95折 2021/01/15 百佳6款精選年糕 一連3日推早鳥價95折 八卦名利場 - 昂坪360利市封為病童籌款 太古城中心利市封配IG濾鏡遊戲 2021/01/15 昂坪360利市封為病童籌款 太古城中心利市封配IG濾鏡遊戲