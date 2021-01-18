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《選擇》月刊推情人節優惠 $520訂3年送永恆玫瑰

行政人員版 04:00 2021/01/18

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下個月就係情人節，黛安收到風，消委會旗下嘅《選擇》月刊今年首次推出情人節優惠，即日起到今個月27日，只要用「我愛你」嘅諧音$520，就可以訂足3年共36期嘅網上版《選擇》，比原價平超過一半，仲可獲贈寓意愛情持久保鮮嘅永恆玫瑰！保鮮花會連同心意卡喺2月8日至11日以速遞送上，等大家可歡度情人節。呢個情人節優惠名額只得100個，訂購可登入【按此】瀏覽。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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