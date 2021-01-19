認識新興科技 改革企業服務生態  開啟疫後新商機

目前全球已走在數碼轉型（DX）的關鍵時刻，企業必須求變才能生存。而作為領先環球的科技服務供應商之一，NTT Ltd.早前發表了《顛覆的未來：2021科技趨勢》報告，當中揭示疫情對社會帶來的變革性影響，該報告亦揭示多個改善客戶體驗的相關新興科技。了解以下主要科技趨勢，促進企業數碼轉型，提升營運績效。

趨勢1：疫情推動各年齡層活動綫上化

根據NTT Ltd.早前發表的《2020全球客戶體驗基準報告》，81.6%企業認同客戶體驗與提升市場競爭力息息相關，當中更有58%受訪者認為這屬首要的致勝關鍵。

考慮到全球經歷2020年，以至2021年的新冠肺炎疫情後，實體經濟活動接近失效，愈來愈多企業了解到要在虛擬世界上，善用不同科技吸納各年齡層的新客戶，從而提升整個客戶關係管理生命周期。

要創建和提供成功的客戶體驗，企業必須把握包括雲端運算在內的科技優勢，同時利用大數據深入了解消費者，無論在綫上或綫下，都能提供個性化服務體驗滿足客戶。

趨勢2：建立更豐富與個性化內容

客戶在綫上世界，更容易比較商品與服務資料，他們希望能在自訂的時間、地點及方式獲得相關資訊。要在不同品牌的競爭中脫穎而出，企業需將與客戶的每一次互動變得「有意義」與「難忘」，方可建立與眾不同的體驗。

企業若希望提升客戶體驗，自動化數據收集極為重要，而早前NTT Ltd.的調查亦發現，約40.9% 企業缺乏人才推動相關科技。它預期未來在包括 5G、Wi-Fi 6，軟體定義廣域網（SD-WAN）與公用雲等多個通訊與運算科技滙合中，將為提升客戶體驗創造無限可能。

趨勢3：綫上綫下體驗趨融合

「新日常」相信並不會完全結束，預期在2021年全球會走進兼顧實體與虛擬的時代。在客戶體驗的管理上，企業更需留意當中的平衡點，並支援遙距工作的員工，確保他們能安全有效地溝通及運作，為顧客提供無縫的綫上及綫下服務，建立恆久關係。

NTT Ltd.估計，以數碼分身運算（Digital twin computing）為主的科技，將結合真實和虛擬世界以進行預測分析，預期將來會有更多新興科技協助，讓綫上綫下的融合體驗發展更自然。

趨勢4：客戶體驗水平以數據分高下

未來成功的客戶服務，將以數據為中心，再建立個人化體驗。展望將來，其中一個主要的新興應用，就是善用機械人流程自動化（RPA）等科技，協助企業處理前綫支援，同時收集營運數據。作為數碼經濟下的「新石油」，數據為企業資本所在，管理層需要了解相關科技，同時制定掌控數據的政策。

趨勢5：強化科技與網絡基建

隨着客戶服務壓力大增，甚至員工在家工作比例上升的轉變，舊式科技基建或難以配合。展望將來，企業應進行數碼轉型及強化基建，確保其ICT基礎設施包括托管數據中心、雲端及網絡服務等可靠穩健，助它們更好地管理業務流程，提升客戶體驗。

除了系統升級外，企業也可考慮把部分應用遷移到雲端平台，以應付未來不斷上升的運算需求。與此同時亦要考慮網絡保安與合規（Compliance）等要素，讓數碼轉型和提升客戶體驗的旅程，走得更高更遠。

如想了解更多新興科技資訊，可於1月29日參與由 NTT Ltd. 舉辦的Future Disrupted: 2021 Technology Trends虛擬論壇，詳情可登入：https://www.brighttalk.com/webcast/15381/459636



（資料由客戶提供）