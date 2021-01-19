內地IT公司年輕員工過勞死，有員工看到救傷車去公司接人，即發上社交媒體。管他是匿名發布，但後來還是被公司查出，上頭並下令要檢查此員工手機，看記錄核證。

結果，員工還是被開除了。找來的理由不是他發布救傷車消息，而是說他之前發播的「極端言論」。事件似乎把最近幾種社交媒體自由及私隱的爭議都包括了，值得細思。

首先，匿名發布，為何那麼易給查到？說明沒有甚麼可匿名了。公司鎖定可疑員工後，以甚麼理據迫員工開軟件檢查？雖然公司明顯是針對救傷車發帖這一項（因近期每多該公司員工負面新聞，怕影響公司形象），但單純指員工發布所見事件，不構成辭退理由，所以就要找其他理由，結果是找到過激言論這一招（員工之前發過的情緒表達，如「想要死」、「把骨灰都揚了」等），說他言行極端，可能威脅同事安全。

究竟發在社交媒體的個人意見，誰來判斷是否有害？誰可禁一個人的發言？不正是上至總統下至這員工此刻都面對的問題？

還有一樣近來重新引起重視的，當香港在討論社交轉台、個人私隱被濫用等問題，在內地，一直的陰謀論式每日私隱暴露爭議，從未間斷，那就是微信盜聽你日常談話。

不同的親身案例都指出這情況：譬如三個人在閒談，談到想買一部新車，話題中提及過車的名字。事後，他們三人微信朋友圈中的廣告，就出現了該被提及的汽車牌子廣告。案例中人都矢口否認，之前有輸入查過這牌子。而再比對一下可能同部門類似背景的人（如鄰房間的同事，但沒參與剛才討論），則沒有顯示這廣告。合邏輯的解釋就只有：曾打開了微信的手機聽到並回報給後台。又或：世界真有咁啱的事。