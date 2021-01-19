拜登上任 在美國能有不給Tips自由？

拜登的白宮幕僚長克萊因（Ron Klain）說，拜登本周就職總統當日將簽署約12項行政命令，撤銷多項特朗普政府推出的政策，包括重新加入應對全球氣候變化的《巴黎協定》、入境禁令等。不知道未來日子，拜登還會否改變特朗普政府在勞工政策方面一些做法，例如服務業僱員獲得tips（小費、貼士）的規定。Tips制度和昨天我談到的華氏溫度以及英制的度量單位，同樣是被詬病的美國生活制度，消費者付得不明不白，僱主增添了麻煩，僱員有多些收入本意是好，卻被部分僱主「諗縮數」剝削。

華府允許企業 將小費當工資一部分

全世界都有各種各樣小費習俗，在美國，雖然不是法定項目，但給小費是「必須的社會禮儀」，因為美國政府允許企業將客人給的小費當做員工工資一部分，一個小費文化，從最初的bonus變成今天的工資薪金組合。美國50個州，給多少、服務員如何攤分，規定又不盡相同。總言之，小費要付，因為社會要你付。

小費制度，本意是對服務質量的評價，予服務者一種有償感謝，多寡本應視乎服務質量好壞而定，給多少是自由。偏偏在號稱自由的美國，發展到現在付小費已經是「潛規則」，如果你不想被人面黑，甚至被人解讀你是怎樣低格的人。以餐飲為例，去KFC或麥當勞等先付錢後吃的，還可以不用給，一般餐廳午餐小費10%至15%，晚餐15%至20%。

小費最早出現，據說源自歐洲中世紀貴族給僕人少許硬幣表達善意。小費在詞典解釋為「賞錢」，民間有不同說法，有人指小費英文「tip」是「To Insure Promptness」的字母縮寫，即「確保迅速服務」，源於17世紀倫敦的咖啡店，給服務生打賞，以換取比一般人更好的服務。也有人說，原句英文是「To Insure Promptitude」，亦有說是「To Insure Prompt Service」……甚至根本是另外的起源，篇幅關係，這兒就略過。

據說在19世紀中以前，美國人是沒有小費文化的。後來新一代美國人從英國回來，也有人說是歐洲人來到美國，為了顯示自己有教養，就開始tip，又或「炫耀」一下。對於美國小費文化的爭議，一直都沒有停止過。曾經就有評論指，小費文化和美國憲法的自由民主是違背的，而且要是必須給，也是那些較富有的給那些真正收入差的人，而不是收入低的人都同樣給那麼多。歐洲過往也有過抗拒小費文化聲音，今天歐洲小費文化沒有美國明顯，部分因為小費沒有成為僱員正式收入一部分。

有小費僱員 最低工資僅2.13美元

有一種說法，美國黑奴自解放後，工作選擇不多，不少人當服務員，如果沒有小費，基本工資養活不了一家，久而久之一般人付小費成為習慣。一些狡猾商人意識到，小費文化對他們有利，這樣就能少給工資，僱員靠小費彌補差額就算。上世紀美國政府插手，政策是如果工人工資裏，有一部分來自小費，則最低工資可以降低。到今天，老闆付給有小費收入僱員的最低工資，是仍然沿用1991年制定的2.13美元（因州而異），而一般最低工資，或者是所謂的沒小費僱員最低工資，是時薪7.25美元。如果基本工資加上小費，都不超過7.25美元，那麼老闆要補足差額，但當小費可觀，老闆隨時只需付時薪2.13美元。

哪些是沒小費僱員？就是沒當面招呼消費者的，例如廚房的廚師、洗碗工之類。美國很多服務業僱員，靠小費過活，制度如此定了下來，消費者不給小費，就變成「於心何忍」，而不是「我偏不給，我狠」，與服務質量幾乎無關了。

今天，美國人對小費態度迥異，有人無所謂，有人認為應該摒棄，還曾經出現反小費協會之類的組織。新冠疫情下，人人「荷包掹掹緊」，給小費的人也減少。特朗普政府的勞工部，去年底公布系列有關小費的規定，原意是將一直被詬病的工人所得差距縮小，例如廚房員工和侍應的收入拉近，另外不容許僱主將原屬僱員的小費據為己有，或者任意分給經理及主管級人員。

2017年特朗普上任後，勞工部就曾經提出讓僱主全權分配小費，被勞工團體炮轟，因而胎死腹中。最新公布的規定，今年3月起實施，給予僱主彈性，有權將部分人客付的小費，分給一向沒有拿到小費的例如廚師、洗碗員。不過，有勞工團體表示不滿，指等同從其他僱員身上偷錢，而僱主亦有可能因着例如廚師也有小費收入，就扣減他們底薪，變相由客人來支付人工。

新小費分配規定的另一爭議，是廢除「80/20」規則，原本僱員只需要花最多20%工時，按老闆吩咐做一些無小費的工序，例如洗廁所，但仍舊得到最低工資保障。「80/20」規則被廢除後，僱主便有可能叫員工花多些時間洗廁所，而不違例，這樣員工收小費的機會就相應少了。僱主還可以「算死草」，叫這些本身屬較低最低工資，有小費收入僱員最低工資（tipped minimum wage），即時薪2.13美元的人，去做多些本屬時薪更高，沒小費僱員最低工資（non-tipped minimum wage）的工序例如洗廁所，老闆於是可減少聘請那些時薪較高的清潔、洗碗工。

勞工部的新規定，總會帶來一些轉變，但不知能夠實施多久，拜登一向主張廢除有小費僱員最低工資這個安排，讓僱員擁有劃一最低工資，不論有無小費。至於對一般民眾來說，暫時「小費潛規則」，「唔俾得唔得」的問題，並未解決。