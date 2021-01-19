美科技霸權 恐影響民主發展

「後真相」年代代表人物特朗普（Donald Trump），本星期終歸要下台。卻原來，在後真相之後，還有另一真相：曾以為使用Twitter便能呼風喚雨，可是在科技霸權面前，也做不了甚麼--不接受選舉結果，仍可向各法院上訴，但社交網絡帳戶被封，縱是堂堂美國總統亦只能慨歎沒奈何。

社媒帳戶被封 美總統亦歎奈何

某程度上，「科技霸權」一詞，也確實充滿後真相色彩--所謂post-truth，廣義來說就是立場各異或抱持不同價值觀的人，對客觀事實和基本定義也沒有共識，所以無從進行討論、甚至對話。依此框架分析，則當今中美對「科技霸權」的定義幾近南轅北轍：中國探討科技霸權，主要是透過官方媒體，批評美國政府在全球打壓中國研發的5G和人工智能技術；至於美國分析科技霸權，則是以哲學家安東尼奧．葛蘭西（Antonio Gramsci）的「文化霸權論」為基礎，認為科技巨擘成功在群眾中塑造出虛假意識（false consciousness），讓他們甘願被社交媒體剝削，藉以維護政權。

在後真相世界，我們無可避免地要同時接受以上中美兩國關於「科技霸權」的定義，然後才可找出由此衍生之問題，繼而發掘答案。從解困角度，中國對科技霸權的憂慮比較表面，而且拜登（Joe Biden）上台之後，美國的打壓力度必定轉變：如上星期四，候任美國國家經濟委員會主任德澤（Brian Deese）出席全球最大型電子科技產品展覽時發言，就已表明新政府的創科發展政策，將以刺激國內科技投資及消費（Buy American）為主軸，又指中國雖然是美國本世紀的最大競爭對手，卻不會以開徵關稅和禁止出口作為打遏手段，並承諾重啟多邊主義。

相比之下，目前全球關注，尤其西方學者普遍擔心的，主要關乎美國科技霸權的深層次結構性問題，如何影響民主制度長遠發展。就以特朗普最常用又最多追隨者的Twitter為例，Twitter的確把特朗普那種操控民粹的政治手段發揮到極致，但在特朗普以「推帖文來治天下」之同時，Twitter本身的政治影響力亦大幅擴張--當中最明顯的轉變，是向來相對保守古板的歐盟官員，也慢慢跟隨特朗普天天以帖文宣布國策的方式，變成直接發tweets取代官方聲明，包括脫歐談判期間的許多重大決定。

助特發言 Twitter大到不能倒

從這個角度看，Twitter實際上已經等同許多國家的「外交部發言人」。而在美國本土，Twitter亦透過協助特朗普「發言」來維護政權，令自己獲得經濟及政治方面的巨大利益，成為「大到不能倒」（Too big to fail）的超大型企業。至於Facebook及Google之流，也是利用自己用戶眾多來爭取政治影響力，遂成科技霸權。

政客借用社交網絡的力量上位，繼而「入魔」以散播仇恨和誤導資訊來鼓動民粹，但一如戲劇橋段，借用魔鬼力量的人，卻往往忘記隨時可被惡魔反噬一口。特朗普社交網絡帳戶被封之後，跟他的商業帝國有關的一眾企業和機構（包括：銀行、物流公司、體育活動主辦單位）迅即「割席」。

有人形容國會山莊之亂是一次政治叛亂，但其實美國各企業隨後孤立特朗普的行動，才更像「叛變」--任何叛變要成功，離不開兩個基本因素：控制軍隊、控制傳媒。而在特朗普的民粹世界，這兩個因素則合二為一，他最主要使用的傳媒是Twitter，並利用這個平台煽動民眾來成為他的軍隊。不過當Twitter和Facebook封殺特朗普戶口，便猶如開了第一槍，其他企業便紛紛群起「背叛」美國總統。用網民的說法，特朗普如今已經成為科技企業的「避孕套」：西方民主第一大國的最高領導人亦可被人用完即棄，國內主流媒體又不覺得有甚麼大問題，並普遍支持國會彈劾特朗普，充分展現了甚麼是科技霸權。

更值得留意的是，這些科技巨擘如何包裝今次「叛變」，就是：連當今在位的美國總統也被永久封殺戶口，足見Facebook和Twitter等科技公司在處理中止帳戶方面，可謂「一視同仁」。問題是這些私營企業所訂定的政策，一方面權傾天下朝野，另一方面卻沒有任何實質的權力制約（checks-and-balances）--國會山莊之亂，特朗普只是問題的表象，卻絕非核心，畢竟後真相、假新聞、迴音室、呃likes、瘋傳，全部屬於社交網絡的問題。

賀錦麗獲科企支持 監管恐有限

雖然拜登與賀錦麗在競選期間多次強調，要對科技企業作更大程度的監管，包括放棄業界自律（industry self-regulation）模式，轉為透過正式立法，以全面保障用戶私隱，然而許多專家對此並不看好，因為拜登本人年紀老邁，對科技認識不足，加上他主力放在醫療政策，所以會交由賀錦麗負責有關新法規。

不過，賀錦麗曾任加州檢察總長，跟矽谷的創科業界相當混熟，加上不少科技公司老闆和高層亦是支持她的捐款人，故有意見認為，賀錦麗打造的監管科技企業框架，很可能會以「業界能夠接受和執行」為前提，務求盡快通過來爭取政績，因此監管力度將會有限，甚至讓科技霸權可以明正言順地得以延續，讓人難以安心。

▲ 社交網絡帳戶被封，縱是堂堂美國總統亦只能慨歎沒奈何。（路透社資料圖片）