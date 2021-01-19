避免過勞死悲劇 企業也有責

內地電商「拼多多」有員工懷疑過勞死，多國疫下失業問題嚴重，但部分行業生意興旺，工時增加，令過勞問題再受關注，本港亦被評為全球最過勞城市，企業需更多履行社會責任。

科企「996」文化捱批

拼多多一名負責賣菜業務的23歲女員工本月在凌晨下班路上猝死，備受內地網民與傳媒關注，有輿論抨擊科企「996」（上午9時至晚上9時、每周工作6日）的職場文化。

內地勞動保障監察部門亦就公司合約與工時等情況，展開調查。

南韓去年10月亦曾發生類似事故，CJ物流公司一名48歲男速遞員在工作期間猝死，令當地去年累計多達14名速遞員猝死。

BBC去年亦有報道，Amazon在疫下生意興旺，多種日用品例如漂白水、洗手液、奶粉等銷量大增，導致員工需強制加班，即每周工時超過當地法定最高的48小時。

Amazon增聘 減員工負擔

疫下百業蕭條，但網購和外賣卻一枝獨秀，Amazon去年首3季錄得140億美元利潤，超過前年全年的115.9億美元。

由於生意太多，Amazon去年首10個月內逐步增聘42.7萬人，全球員工人數增至超過120萬人，以助員工減輕工作負擔，更為員工提供獎金作誘因。

網購電商在疫下生意大增，即便增加人手，但員工工作量明顯增加，過勞更添健康風險。據美國加州大學研究指，缺乏睡眠可引致高血壓、中風等，令人更難抵禦新冠病毒。

此外，即使無需在外跑腿、留在家中工作的員工，工時亦在疫下有所增加。美國哈佛商學院去年一項涉及300萬人的研究顯示，在家工作者每日平均比疫前多工作48.5分鐘。NordVPN的數據亦顯示，美國在家工作者比平時多工作了平均3小時，工作量增加或因要設立遙距工作系統所致。

美國艾奧瓦大學學者Mary Noonan更指出，在家工作者省下來的通勤時間，會直接轉化為工作時間，令他們比辦公室同事更多做3小時無償勞動。

港近3成人過勞 全球最嚴重

本港並無「996」一說，惟「OT」早是家常便飯。美國手機保安技術公司KISI的《2020年工作與生活平衡城市排行榜》更顯示，本港是全球過勞人口最多的城市，近3成人屬於勞累過度，去年每周平均工作50.1小時，比前年（即疫情前）的44小時大幅增加。

讓人擔憂的是，本地並無專門就非意外職業傷亡個案列出詳細死因，例如是否屬過勞死。企業宜因應業務情況需要，適當增聘人手，以免員工過勞。

▲ 香港人「OT」是家常便飯，去年每周平均工作更高達50小時，是全球過勞人口最多的城市。（資料圖片）