成T型人才 抓緊生命科技機遇

生命科技跟我們日常的生活息息相關，當中包括全球最熱門關於研發新冠疫苗的話題、護膚品的配方研發、酒精的生產過程、以至麵包的發酵等等，均屬於生命科技的領域。

港具優勢 成生科融資理想地

年少時我立志成為科學家，曾遠赴美國攻讀分子及細胞生物學，可惜當時香港和內地的生命科技產業發展仍然處於起步階段。但時移世易，現在我們已擁有充足資金、優秀人才，配合積極的政策改革，絕對是生命科技發展的黃金時代。

香港作為國際大都會，滙聚了眾多國際知名科研人才及一流學府，並擁有健全的知識產權保護制度和發達的資本市場，發展生命科技上有不少獨特優勢。

香港在基礎研究、臨床研究方面的發展，絕對是各大生物科技公司投資、融資及尋求合作的理想地點。

T型體系 科技商業法律才能

與此同時，自港交所 （00388） 修改《上市規則》引入18A章，允許未有盈利的生物科技公司赴港，已有累計超過150家醫藥公司成功登陸港交所，市值達到超過2.6萬億元。

從融資額來看，香港已成為全球第二大生物科技企業融資中心。據了解，已有65家國際研究所提出了落戶香港的意向。

另一方面，粵港澳大灣區的政策也為香港提供了歷史性的機遇，例如指定的大灣區港澳醫療機構可以使用香港註冊的藥物和儀器、跨境生物材料享有通關便利，以及內地人類遺傳資源過境港澳的限制放寬等措施，將有助促進生命科技產業的融合。

從以上數據來看，無論中港兩地，對於生命科技人才的要求愈來愈高。如要抓緊發展機遇，就應建立T型知識體系，擁有不同範疇的知識，最少具備科技、商業及政策法律3方的能力。

拓人脈視野 建生命科技系統

此外，生命科技人才需要積極走出實驗室，拓展人脈及行業視野，才能提升競爭力。因此希望我所創立的香港生命科技青年會，能夠為有志從事生命科技行業的人才們提供知識交流、拓寬視野的機會，為香港打造一個充滿活力的生命科技生態系統。

▲ 生命科技人才需要積極走出實驗室，拓展人脈及行業視野，才能提升競爭力。（資料圖片）