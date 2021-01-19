拜年難杜絕 新年後疫情恐反彈

經過2個多月，香港第4波疫情仍未受控，某些區域的疫情甚至越演越烈，油尖旺一帶在過去2周有多宗源頭不明個案，多達20幢唐樓被納入強制檢疫名單，區內環境衞生惡劣，大廈喉管日久失修，劏房林立，成為傳播病毒的溫床。當區有不少南亞人居住，據街頭所見，他們防疫意識不高，時有「不設防」群體聚集，亦有一些不懂中英文的少數族裔人士，缺乏資訊和支援，由於他們大多從事與物流搬運及地盤工作相關的工種，平常可能較少戴口罩防範，令疫情在這些群組較易傳播。

強制檢測 需配合限制出入措施

事實上，政府自從將這區一併納入強制檢疫，數天以來已發現很多源頭不明的個案，證明環境污染以及間接傳播鏈已成為這區發病的一個原因，但在強制檢測之際沒有同時執行禁足令，則令人費解。雖然禁足令屬於較擾民的政策，但不限制當區居民出入，除了令隱性傳播者繼續播毒，亦令檢測的實際成效大減，當局要多次進行檢測才能為該區清零，減低抗疫的成效，故此強制檢測必須配合禁足令，或至少限制居民出入才有效，當區居民亦必須安裝「安心出行」，以及記錄他們所到過的地方。

局方應效法內地，在當區必經出入口設置站崗，記錄出入人士，並勸喻他們沒有必要盡量不要外出，減少不必要的感染傳播；如有需要，亦應盡快將當區居民撤離至檢疫中心，進行臨床觀察。食環署更應和衞生署合作，在當區收集污水、排氣口等高危傳播點，以及人流眾多的地方進行環境樣本測試，盡快找出感染的源頭並加以消毒，好讓居民在檢疫後能盡快恢復日常生活。

自疫症爆發以來，由民間開設的口罩廠及消毒公司不計其數，現時很多私人化驗所亦投入為社區檢測中心提供服務。而在新年過後，當局會在18區設立疫苗注射中心，開始為全港市民接種疫苗，醫護團體紛紛響應支持，短時間內已經有10多家公立及私家醫院、私家聯營診所，以及一些醫護組織表示有興趣參與提供服務，相信細節落實後會陸續出爐。

現時為社區或公共場所進行環境樣本測試的服務仍未普及，為屋苑及小商店進行定期環境病毒樣本測試乏人問津，相信此類服務在疫症當前應有一定需求，如民間的力量配合政府牽頭帶動，官商民社共同參與，配合滴水不漏的抗疫政策，清零才能指日可待。

取消年宵花市 無助疏導人流

新年將至，政府剛宣布，今年所有年宵花市，以及新年慶祝活動和酒會等將會取消。由於疫情還未受控，政府不應帶頭鼓勵市民外出聚集，進行社交活動，但對香港人來說，新年始終是一個大節日，政府實在無法禁止市民在家拜年及探訪，故此新年後疫情很大機會出現小反彈，維持至3月或更長時間並不為過。

最受取消年宵花市影響的，相信是花農以及競投年宵花市攤位的小商戶。取消年宵花市，其實並不能杜絕市民出外購買年花的意慾，一些傳統花墟市場可能更見水洩不通，對防疫以及疏導人流，其實並沒有明顯功效。政府應該重新考慮開放這些年宵市場，但應取消所有小食檔，並進行嚴格的人流管制，限制每時段可進場的人數，更應要求所有進入花市的人士必須時刻戴上口罩。當局亦應考慮推出一些宣傳片，推廣「防疫拜年攻略」，勸喻市民盡量減少大型家庭聚會，以及除罩用膳團年開年，更可推廣網上拜年、虛擬全盒、外出防疫郊遊等活動，提醒市民長假期間也不宜得意忘形。

（文章只代表個人立場）

▲ 政府早前宣布，今年所有年宵花市，以及新年慶祝活動和酒會等將會取消。（資料圖片）