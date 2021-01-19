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蘋果Podcast 擬推訂閱服務開源

行政人員版 2021/01/19

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蘋果（Apple）近年將業務重心更多元化，增加經營Apple TV+、Apple Music等內容服務，藉此提升營業收入。據外媒消息指，蘋果正計劃推出播客（Podcast）訂閱服務，向用戶收取播客服務

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欄名 : 科技新知

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