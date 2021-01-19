蘋果Podcast 擬推訂閱服務開源 行政人員版 2021/01/19 分享： 蘋果（Apple）近年將業務重心更多元化，增加經營Apple TV+、Apple Music等內容服務，藉此提升營業收入。據外媒消息指，蘋果正計劃推出播客（Podcast）訂閱服務，向用戶收取播客服務 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 日企研UVC LED 滅新冠病毒將量產 今日 日企研UVC LED 滅新冠病毒將量產 華為P50 Pro 或搭載鴻蒙Android 2021/01/18 華為P50 Pro 或搭載鴻蒙Android Pixel 4a 5G 屏幕觸控出問題 2021/01/18 Pixel 4a 5G 屏幕觸控出問題 M1 Mac藍牙問題 蘋果料推更新修正 2021/01/15 M1 Mac藍牙問題 蘋果料推更新修正 Razer自行研發 可重用智能口罩 2021/01/15 Razer自行研發 可重用智能口罩 蘋果（Apple，美：AAPL） 商業 服務 Apple Amazon Spotify Apple TV Apple Music Apple Arcade 社會民生 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入