美連鎖藥房請人 應付疫苗接種潮 行政人員版 2021/01/19 分享： 【本報訊】為對抗新冠肺炎疫情，美國正展開大規模疫苗接種工作。據報道，當地政府除了開設數千間疫苗接種中心之外，同時計劃透過藥房提供疫苗注射服務。美國大型連鎖藥局近日為應付未來的疫苗接種潮，公開招聘數千名 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 英公司聘拖鞋測試員 安住家中賺42萬 2021/01/18 英公司聘拖鞋測試員 安住家中賺42萬 本年全美最佳工作場所 Google？fb？也不是 2021/01/15 本年全美最佳工作場所 Google？fb？也不是 WhatsApp Vs Signal 職場用App先睇實用性 2021/01/14 WhatsApp Vs Signal 職場用App先睇實用性 內地電商員工猝死 「996」工作制再惹爭議 2021/01/13 內地電商員工猝死 「996」工作制再惹爭議 個人復原力訓練 提升打工仔士氣 2021/01/12 個人復原力訓練 提升打工仔士氣 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國 肺炎 服務 疫苗 兼職 全職 藥劑師 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入