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美連鎖藥房請人 應付疫苗接種潮

行政人員版 2021/01/19

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【本報訊】為對抗新冠肺炎疫情，美國正展開大規模疫苗接種工作。據報道，當地政府除了開設數千間疫苗接種中心之外，同時計劃透過藥房提供疫苗注射服務。美國大型連鎖藥局近日為應付未來的疫苗接種潮，公開招聘數千名

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欄名 : Good Job Insight

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