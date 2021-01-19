要撑行業自救 保飯碗勿一刀切

多項抗疫措施明天屆滿，不少行業要在疫下苦撑下去，農曆新年的黃金檔期必不可缺，但染疫數字昨天大幅回升破百宗，政府須趕緊與業界溝通，如何盡可能做足安全防範，適度恢復營運自救，不再一刀切勒令商戶完全停業，以保住更多飯碗。參考外國復業經驗，公眾難免要交出一定個人資訊，方便當局做好接觸追蹤，嚴防疫情反彈，惟望市民配合。

澳洲記錄食客 助接觸追蹤

抗疫和經濟的平衡不易拿捏，據消息人士對本報披露，防疫措施會再延長7天，但其間官員將會見業界，討論能否適度放寬。抗疫應當科學為本，15類表列處所營運的風險不一，目前劃一要求停業，的確未符官方張弛有度的原則。

政府預測本港去年經濟收縮高達6.1%，今天公布的第四季失業率料升破近期的16年高位，超過6.4%水平。倘若新春黃金檔期仍無法放寬限制，餐飲、美容等基層就業支柱，恐將有更多人要在歲末慘吃「無情雞」，加入失業大軍，問題迫在眉睫。

剛錄128宗本土個案的南韓首爾，昨天開始容許咖啡店和健身室有限度重開，暫時為期14天。有別於餐廳，當地咖啡店早前近兩個月只能做外賣，現時卻可供應堂食至晚上9時，但仍須遵守全國的5人限聚令。有店東歎喟復業真不易，誓言緊跟要求。

本港第4波疫情期間，未再有餐飲群組大爆發，業界嚴謹自律做足防疫措施，政府應審慎考慮讓食肆做晚市節慶開年生意。澳洲近月抗疫成功，各州已全方位放寬各處所營運限制。以餐飲為例，新南威爾士除按食客密度設限，亦要求食客交出電話或電郵，以便接觸追蹤；昆士蘭食客須一直坐在座位，不能隨便走動，亦要讓店方以電子或書面形式記錄用餐細節。

港府考慮到公眾擔憂私隱，一直未有強制各方使用安心出行，結果程式形同虛設。為求做好接觸追蹤，官員或可跟健身室、戲院、遊戲機中心等探討，以記錄客戶資料作為重開條件，且事先設立雙方同意的煞停機制，慎防任何疫病苗頭。

商開關門機制 求新年復業

港人以靈活多變見稱，就只要政府小推一把來殺出活路。有商企去年底曾見室內播毒風險高，於中環新海濱劃出多個「小花園」，助人安心在穹蒼下看電影、玩瑜伽；也有不少健身教練轉戰街頭場地，好讓客人能繼續強身健體，保住辛苦得來的進度。

每個處所的傳染風險截然不同，能否戴口罩已是天壤雲泥。首爾現要求健身室關閉沐浴設施，阿布扎比准許戴口罩單人運動，澳洲各州則以室內外區分體育場地的限制，後兩者更已蓄勢待發重啟享負盛名的綜合格鬥和網球職業賽。

本港疫情曠日持久，重挫經濟，不少商界人士及市民，詬病港府抗疫多次甩漏失效，加上一刀切的禁令，扼殺了他們苟延殘喘的一絲機會，還未病死，恐已餓死。官員務必用盡一切法寶，在未來一周竭力遏下急速反彈的疫情，好能和業界商討復業和再停業的詳細機制和準備，惟求辛丑牛年有個好開局，最終否極泰來。

責任編輯：黃鑠安