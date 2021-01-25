中電與工商界攜手邁向碳中和

一年一度的中電「創新節能企業大獎」旨在從節約能源、能源管理、可再生能源及智能技術應用等方面，表揚工商業界的傑出表現，從而推動業界提升營運及能源效益，達至節能減碳。中電「創新節能企業大獎」2020各獎項得主經已誕生。評審團從400多個參與單位中選出24間節能表現突出的獲獎機構，並頒發「可再生能源貢獻大獎」予14間企業及機構，表揚他們支持本地可再生能源的發展。

表揚企業支持可再生能源發展

在這些機構、企業的實踐中，不難看到他們對可再生能源的支持，同時亦樹立了環保的企業形象。例如新意網致力減少業務對環境的影響，為旗下綠色數據中心實行了多項減廢減排措施，並成為今屆可再生能源貢獻大獎(企業/政府部門組別)中，透過「可再生能源證書」支持最多可再生能源電量的得獎機構。此舉正好實踐環保和帶領業界實踐綠色營商。香港瑰麗酒店亦自2020起將連續6年透過購買「可再生能源證書」，支持本地生產可再生能源，總減碳排放量達6370噸；若以一棵五米高的樹木一年吸收約23公斤的二氧化碳計算，相等於種植了超過276,000棵樹，大大加快達成酒店環保目標及支持本地可再生能源的發展。

▲ 新意網集團有限公司（左圖）及香港瑰麗酒店（右圖）是今屆「可再生能源貢獻大獎」其中的得主。

建造業議會旗下的零碳天地則靈活運用中電「上網電價」及「可再生能源證書」。上網電價可縮短太陽能發電系統的回本期，而「可再生能源證書」則幫助零碳天地抵銷用電所產生的部分溫室氣體，他們更可以藉此申領相關的可再生能源環境權益。

▲ 建造業議會亦憑零碳天地獲今屆「可再生能源貢獻大獎」。

更多大獎及得獎機構介紹

中電「創新節能企業大獎」: www.clp.com.hk/SEaward

發展可再生能源 應對氣候變化

在新冠肺炎疫情下，不少國家和地區的經濟、商貿及工業發展放緩。新常態下遙距營商迅速發展，但全球暖化的問題仍需要大眾時刻關注。香港政府在2020年11月發表的施政報告中宣布，將努力在2050年之前實現「碳中和」。減碳的其中一大途徑是採用低碳或零碳排放能源，在香港較為人熟知的太陽能、風能發電所產生的可再生能源正正是其中一個例子。中電一向全力支持政府的減碳目標，積極推動本地可再生能源發展，希望與社會各界持份者緊密合作，共同邁向低碳生活。

中電兩大可再生能源計劃推動環保

近年大眾越來越關注環保議題，碳排放量是一個常用的量度指標，企業可以從綠色能源方面着手，藉着「可再生能源上網電價」（上網電價）或「可再生能源證書」來支持本地可再生能源發展。企業可參加中電「上網電價」計劃，加快收回投資在可再生能源系統和發電的成本。

▲ 企業可以透過中電「可再生能源證書」支持環境保護和本地生產可再生能源。

如果沒有合適空間安裝可再生能源系統的企業，則可以考慮透過購買中電的「可再生能源證書」，以支持本地生產可再生能源。「可再生能源證書」上所標示的每一度電均是由太陽能、風能和堆填區沼氣項目所生產，這有助企業量化計算在能源方面帶來的環境權益。除了減少碳排放外，這個計劃更能進一步扣減企業在日常營運的用電所產生的碳排放，助企業達至零淨碳排放量。企業可以透過計劃申領相關的可再生能源環境權益。如果企業在節能減碳上有卓越的成效，更能建立良好企業形象，以吸引投資者。

要有效減低碳排放，應對氣候變化，有賴各界積極參與，無論工商企業，或市民大眾，也可一起推動可再生能源的發展，以實際行動支持潔淨的可再生能源發展，幫助香港建立更綠色的未來。

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（特約）