民間為疾病起了五花八門的名字，甚或與性別扯上些關係，例如雄性禿、主婦手、媽媽手等。後兩者即使皆意指婦女群組及手部疾患，但所指疾病性質卻完全不同：主婦手是指接觸性皮炎，多見於家庭主婦因長期接觸清潔劑，以致手部皮膚過敏。媽媽手為手腕部腫痛，甚或前臂亦受牽連，手腕或拇指稍作屈伸便疼痛難耐。

媽媽手的醫學正名是「橈骨莖突腱鞘炎」，為前臂遠端橈骨莖突處的肌腱炎。當外展拇長肌及伸拇短肌肌腱在莖突處發生炎症，產生急性及慢性期病症：前者可表現紅、腫、熱及痛楚症狀，後者疼痛反覆發作，自覺歇息時痛感紓緩，但稍作操勞旋即復發，遷延日久。急或慢性共通症狀為手腕近拇指處隨手腕動作痛增，拇指屈向掌心時疼痛尤甚，嚴重者亦可睡夢中因腕痛痛醒，可謂身心疼痛疲憊。

顧名思義，媽媽手多見於生產婦女身上。其原因有二，首先這可能由於生產媽媽仍然受臨盆時體內賀爾蒙分泌影響，身體的肌腱韌帶仍處於鬆弛狀態，關節活動度增加，但穩定度卻下降，軟組織更易活動過度而受傷。其二，照顧新生兒呵護備至，餵食至清潔等全程保護，這亦未免勞損手腕，導致新傷或舊患復發。此外，橈骨莖突腱鞘炎亦多見於辦公室工作人士，這亦相信與頻繁操作電腦鍵盤相關，拇指反覆外展內收動作，日積月累致筋腱勞損。

臨床診斷，要考慮症狀位置，起病過程及致傷原因外，醫療人員往往會進行動作測試，以診斷媽媽手病症。Frankenstein測試要求患者將拇指屈向掌心，而其餘手指亦相繼前屈包着拇指，並使手腕向尾指方向活動，若左右手比較下，一側明顯受限，橈莖突處疼痛明顯，則可初步診斷為媽媽手。此外，鑑別診斷亦要排除頸椎病的可能性，透過排除症狀主訴麻痺、上肢肌無力情況、反射動作及皮膚痛與溫度測試等，更好認清為頸神經受壓症狀，還是媽媽手病症。

西醫物理治療或中醫針灸也有良好的止痛療效，但當進展至康復中後期，一般動作無明顯疼痛時，建議多作拇指及手腕拉筋，以及手腕肌力訓練，並改善扶抱時手腕姿勢習慣，才能更好地治癒媽媽手。

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