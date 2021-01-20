現在中國娛樂圈出道，和舊日當不可同日而語。「華為小公主」（是二公主，據說任正非的兩段婚姻分別生有兩個女，孟晚舟是與前妻孟軍生下的大女）姚安娜挾社交媒體知名度拍片官宣出道，伴隨的是第一首主打歌MV拍得火火紅紅的《Back Fire》，水平就不說了，但這種出道方式確有一種新時代特色。

都說過往，新星出道，都因有好作品而走紅，無論是唱歌還是演戲，但現在中國娛樂圈依靠的是流量。再看一下幾位現在排名最前的明星，王嘉爾雖是男團出身，但最初為人所識，是當綜藝節目主持。後來在街舞和說唱音樂中，建立起更受歡迎形象，有粉絲加持流量。其他90後男星也類似，可能拍過一些電視劇網劇，但就不會是全國普遍知名的作品。反而是參加綜藝節目，是塑造本身「人設」的重要一步，而非演出甚麼重頭戲劇大作。行業新人的走紅模式，已經改變。

那自帶話題的姚安娜能成功嗎？要看怎樣定義成功。從流量話題而言，無疑她已得到和作品質素及數量不對等的曝光，她即可拍廣告也是迅即切入了現在行業規則：有客戶邀合作的才是好明星。

而更特別是，話題已去到一種社會上對個人自由的爭議。罵的認為她一邊否定公主定位，一邊在歌詞中還唱着「所謂的教條由我打破，編寫公主的傳說」。支持的則帶有些國仇家恨情意結，勸她千萬不要走姐姐的路：「如果姚安娜像孟晚舟那樣，做了華為的員工，那出現像孟晚舟事件的可能性會很大。想要打敗一間公司，綁架他的家人是最快最好的辦法！」

的確，已再不可能默默在公司中，幹十幾年且沒人知你是老闆女兒了。這兩個相差二十多年的姐妹，成長期身處的中國也是兩個截然不同的世界。