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誰記錄了你的網上足迹

副刊版 2021/01/20

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上周收到很多朋友傳來同一條影片，並千叮萬囑一定要看。影片開頭講解，Facebook原來一早特定了一項預設，會在用戶的手機和電腦存取他們Facebook以外去過的所有網站，包括銀行和其他，而整條影片是教大家如何關掉這個預設。

若讀者未做過這個動作，可跟着以下步驟去做（手機版）：一、在手機進入Facebook介面；二、點擊最右上角三行橫綫選項；三、點擊「設定和私隱」；四、按「設定」並向下滾動找「你的Facebook資訊，點擊第三項「Facebook站外動態」；五、按下「清除記錄」。當我按了「清除記錄」時，看見那些我沒有透過Facebook進入的網站，包括在哪裏買日常用品、消閒物品、在哪裏看過甚麼資料，居然全部有齊紀錄，這一切一切甚至比我自己還清楚，實在令人震驚。

或有人說，我們用免費嘢，就要預咗㗎啦！話不能這樣說，每間企業和社會之間都存在着某種社會契約（social contract），那是信任的基礎，若用戶事前明確清楚地知道他們將要犧牲自己在Facebook以外的網絡私隱，才能換取Facebook社交媒體的使用權而又同意的話，那是個人取捨，毫無問題。但若用戶不知情，又或條款是很被動地放在某個角落等待用戶去自行發掘，這種caveat emptor（用戶自負）的姿態，就有違企業社會契約的精神了。

近日出現社交移民潮，我的態度跟對待實體移民一樣，各人有其選擇，毋須把人家的選擇扣上甚麼標籤、揣測或動機。但無論決定去或留，先保護自己私隱為上策，建議大家在Facebook做一遍以上「清除記錄」的步驟。還有，做完「清除記錄」後，要多做一個動作：在「你的Facebook站外動態」右上角點擊三粒橫點的圖案，進入後選擇「管理未來的動態」，你會看見Facebook把「未來的Facebook站外動態」預設了「開啟」（藍色）的模式，把那藍點撥向左面，關掉這個預設，拒絕它日後繼續24×7跟蹤和記錄你的網上足迹。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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