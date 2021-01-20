總統私人電影院 拜登上任福利

拜登今天將就任第46任美國總統，華盛頓如臨大敵，保安空前嚴密，氣氛緊張，今天就談點輕鬆的吧。拜登上任，今晚已經可享用一項福利，去到為總統而設的白宮電影院，看場電影，其中可選擇翻看他喜歡的80年代奧斯卡最佳影片《烈火戰車》，只要不是有關特朗普的紀錄片就OK吧。

羅斯福改裝衣帽間 成白宮電影院

沒錯，白宮裏有電影院，一般不會開放予公眾甚至媒體一探究竟。它是在1942年由羅斯福總統開始，將白宮東翼一個衣帽間改裝而來，最多容納幾十人。歷屆總統都看些甚麼電影呢？曾經有美國媒體根據《信息自由法》，索閱白宮電影院放映紀錄，讓我們窺探總統們的電影愛好以及當時社會背景。

白宮內放映電影，可追溯到1915年，當時未正式有戲院，總統威爾遜看了經典影片《一個國家的誕生》，在這部電影，三K黨被塑造成英雄，壞人由塗成黑臉的白人演員扮演。歧視黑人加上提倡白人優越主義，引起爭議，據說威爾遜看完後，一個字也沒說就離開了。羅斯福執政，是大蕭條時期，他的「爐邊談話」就是向當時吃不飽的民眾「灌雞湯」的方式。為此，他經常在辦公室觀看迪士尼的《米奇老鼠》系列獲取靈感，畢竟此動畫就是讓民眾逃避現實的產品。

杜魯門和艾森豪威爾時代是西部片黃金期，極man的牛仔尊榮是眾人偶像。杜魯門和艾森豪威爾都是軍人出身，同樣來自中西部地區，也都喜愛西部片這類美國「神話」，把當中的英雄化身成自己也未嘗不會。艾森豪威爾亦在白宮看過加利谷巴主演，1952年的西部片《龍城殲霸戰》，講述主角作為執法官，對付鎮上流氓的故事。流傳說艾森豪威爾很喜歡此戲，他在白宮看了3遍，畢竟他本人在現實中也追求公義形象。

1961年，甘迺迪就任總統約兩星期後，要求放映為民權運動起啟蒙作用的史詩巨作《風雲群英會》，由卻德格拉斯主演，描述他率領奴隸起義對抗羅馬人的故事。到了古巴導彈危機時，甘迺迪依然有心情欣賞浪漫喜劇，柯德莉夏萍的經典《金枝玉葉》。他在任時代恰逢007《占士邦》電影誕生，JFK風流倜儻，喜歡007電影也就不足為奇了。

接替甘迺迪的詹森被指有自戀傾向，喜歡反覆看關於自己的紀錄片，片長10分鐘，是甘迺迪遇刺後，他為了向美國人介紹自己，委託美國新聞處製作的。尼克遜則喜歡《鐵血將軍巴頓》，據報道看了至少6遍，有人更說此片還激勵他拍板向柬埔寨出兵。福特任職期間，白宮影院近乎荒廢。有分析指與當時電視普及，電影業低沉也有些關係。

4年白宮生涯 卡特看480場電影

剛才提到的總統，都算不上真正電影迷，口味也無法說明問題，要數「超級影迷」總統，當屬卡特與列根。根據白宮統計，卡特在白宮4年中，看了480場電影，平均每2至3晚看一場，這讓他在一個任期內看的電影，比列根2個任期內看的還要多。另一位「超級影迷」列根看了363部，看過200多部影片的艾森豪威爾，只能屈居第三。

1977年卡特上任，曾告訴白宮放映員，在他任職期間只放映合家歡電影。然而，當年聖誕節，總統的客人們受邀觀看了《午夜牛郎》，德斯汀荷夫曼和現實中安祖蓮娜祖莉的父親莊威，在片中分別扮演騙子和男妓，莊威還遭受性侵，卡特成為第一個在白宮看X級電影的總統。

列根本身是電影明星出身，這也讓他特別喜歡看自己有份演出的經典影片，例如《神槍女俠》。不過，也有捧場荷里活其他經典電影，如講述生命價值的勵志片《莫負少年頭》，及另一男神湯告魯斯的《壯志凌雲》。列根和電影結緣的另一件大事發生在1981年，就職69天的他被一位狂熱影迷行刺，根據事後供述，這位影迷槍擊總統的動機，竟然是為引起女星茱迪科士打注意。

布殊父子都屬於生意人，有人說他們好戰，口味似乎一脈相承。老布殊最喜歡1952年，馬龍白蘭度的《薩帕塔傳》，講述墨西哥革命領袖薩帕塔的革命故事，他更以薩帕塔來命名自己的石油公司。小布殊最初在白宮看《凸務之王》之類鬧劇，9·11事件之後，電影榜單上出現了包括2001年的戰爭電影經典《黑鷹15小時》。和布殊父子相比，克林頓、希拉里夫婦，和奧巴馬就顯得較文藝，據說三人心水之選都包括1942年的《北非諜影》，可見有點兒浪漫情懷。克林頓也喜歡西部片《龍城殲霸戰》，白宮放映員稱他看了17遍。

1996年，白宮只放映過3部電影，1997年也只放映過7部，這與白宮見習生萊溫斯基在白宮工作的時間大致脗合，各位自行揣摩吧。2009年，奧巴馬在就職典禮當晚，與孩子們一起欣賞《歌舞青春3：畢業嘉年華》，他的口味頗雜，在白宮也看過《教父》，卸任後他自稱近年較欣賞多元族裔、底層生活和社會議題之作。

特朗普是列根之外，唯一有過演員經驗的總統，雖然只在《寶貝智多星2之玩轉紐約》等跑龍套，他的電影品味較難概括。他當選總統前，說欣賞《蝙蝠俠--夜神起義》，可能因為戲中有特朗普大廈的鏡頭；他也表示喜歡打星尚格雲頓在香港取景的《拳霸天下》；他也曾提及40年代的經典《大國民》，說理解電影中所表達的，就是財富積累會帶來問題。

侵侵在白宮開的第一齣電影，你估不到他，竟是動畫電影《海底奇兵2》，講述的是與父母失散的一條熱帶魚的故事。就在看這電影前幾天，他簽署了行政命令，禁止一些穆斯林佔多數國家民眾進入美國，導致一些兒童被迫和父母分隔。據當時白宮官員說，他沒多久就離場。似乎總統生涯才是侵侵心目中的大片故事，第二個任期才是令他感興趣的續集。現在續集沒得拍了，或者開部全新題材的監獄風雲？