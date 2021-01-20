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疫下社交焦慮增 調整心態助紓壓

評論版 2021/01/20

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浸大有研究團隊開發在網上提供認知行為治療，旨在幫助社交焦慮人士。

本港約24萬人有社交焦慮，嚴重影響日常生活，疫情恐令此問題更嚴峻，市民宜調整個人心態面對生活，並及早求助。

性格內向受欺凌 增患病機率

浸大社會工作系副教授潘佳雁引述調查指，本港約3.2%人口、即逾24萬人有社交焦慮問題，影響工作、學業及日常生活。團隊推出「自在社交」計劃，招募600名18至70歲、有社交焦慮的人士參加。

該計劃包括長達8周、每周一節的綫上輔導服務，更會採用VR暴露治療，在虛擬實境中感受與學會面對社交場景帶來的焦慮。

社交焦慮成因眾多，患者一般血清素與多巴胺水平低於常人，遺傳因素也有影響，人們若性格傾向害羞或緊張、或曾在社交場合遭遇不快經歷或欺凌等，皆可增患社交焦慮症的機率。患者會極度害怕及避免被他人注目、擔心出醜、他人議論自己、乃至不願與人說話，出席任何社交場合都會感到異常緊張，可能呈現臉紅耳熱、手震、呼吸困難等徵狀。

港人全年抗疫，何止抗疫疲勞，不少精神問題亦陸續湧現。

精神科專科醫生曾繁光早前表示，疫下不少人透過電話進行精神健康諮詢，疫情帶來的改變諸如無法見朋友或一起旅行，令人產生焦慮、恐懼等情緒，不少本來有抑鬱和焦慮的患者病情亦惡化。

性格內向、恐懼社交的人士在疫下或可減少社交，但疫情後又是另一回事。中國東華大學去年一項針對大學生的調查顯示，長時間疫下遙距學習對學生社交能力帶來嚴重影響，多達94.1%表示參與社交聚會等活動時，會產生不同程度的焦慮，88.2%在課堂及會議上被點名提問時會緊張，亦有40.1%表示自己寧願發送文字短訊也不願打電話、寧願打電話也不當面與人談話。

記錄生活多運動 戒不良習慣

這類情況難以根治，但有方法可以紓緩。據澳洲國立大學學者解釋，認知行為治療法（CBT）是較為有效控制焦慮的辦法，此類療法主要透過糾正思維方式以控制情緒，亦可配合暴露治療、即逐步與更多人社交，幫助克服恐懼，可以綫下或綫上進行，平時在家中亦可鍛練（見表）。

疫下在家中亦有方法預防社交焦慮問題惡化。美國馬約診所（Mayo Clinic）建議，任何形式的精神問題都應及早求助，平時可嘗試寫日記記下生活點滴，以助治療師找出導致自己社交焦慮的原因；亦宜盡量多做自己享受的活動，並戒除飲酒等不良生活習慣。

港人全年抗疫帶來的改變，例如無法見朋友或一起旅行，令人產生焦慮、恐懼等情緒。（資料圖片）

撰文 : 黃凱迪

欄名 : 港是港非

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