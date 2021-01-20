德企非法監控員工 違「GDPR」罰9845萬 行政人員版 2021/01/20 分享： 【本報訊】近年企業內部監控的情況愈來愈普遍，德國有電子設備零售商，被指控非法安裝攝像機監視員工，近日被判罰1,270萬美元（約9,845萬港元）。 德國電子設備零售商 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 美連鎖藥房請人 應付疫苗接種潮 2021/01/19 美連鎖藥房請人 應付疫苗接種潮 英公司聘拖鞋測試員 安住家中賺42萬 2021/01/18 英公司聘拖鞋測試員 安住家中賺42萬 本年全美最佳工作場所 Google？fb？也不是 2021/01/15 本年全美最佳工作場所 Google？fb？也不是 WhatsApp Vs Signal 職場用App先睇實用性 2021/01/14 WhatsApp Vs Signal 職場用App先睇實用性 內地電商員工猝死 「996」工作制再惹爭議 2021/01/13 內地電商員工猝死 「996」工作制再惹爭議 德國 零售 歐盟 罪行 罪案 社會民生 科技行業 科技產品 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入