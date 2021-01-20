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德企非法監控員工 違「GDPR」罰9845萬

行政人員版 2021/01/20

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【本報訊】近年企業內部監控的情況愈來愈普遍，德國有電子設備零售商，被指控非法安裝攝像機監視員工，近日被判罰1,270萬美元（約9,845萬港元）。

德國電子設備零售商

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欄名 : Good Job Insight

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