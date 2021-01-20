補鑊復辦年宵 粗疏抗疫誰之過

新冠疫情肆虐近1年，港府防疫屢被批評朝令夕改，最新有宣布一刀切取消年宵花市不足兩星期後急忙補鑊，重蹈去年中單方面頒下禁堂食令的覆轍。花農連番炮轟，疊加市民反湧去太子花墟，爆疫風險驟增，令當局決定讓年宵原址去馬復辦。抗疫情和保經濟不易平衡，政府決定從善如流後，應當思索如何能讓市民下月安全「行大運」，且深切反思連月來粗疏抗疫，究竟責任誰屬。

特首林鄭月娥昨早表示，考慮到市民會應節，禁花市亦可能令個別賣花地方人流大增，決定跟業界商討後，定出年宵新安排。食衞局隨後公布，15個原有選址將續辦年宵，惟檔攤減半，且會利用科技限制人流。

每項防疫政策皆有連鎖效應，不一而足，派對房間關閉促使年輕人轉戰酒店，麻將耍樂處所休業令中老年人改去跳舞，禁堂食則迫令基層踎街吃飯。禁制年宵會令日常周末已人山人海的花墟更加水洩不通，可謂顯然易見，只怪推行政策的官員思慮不周。

花墟迫爆早知 港府錯在欠溝通

食環署去年11月曾以安全為由，單方面宣告取消乾貨攤位，本月8日再向濕貨開刀，本以為只是「照辦煮碗」，最終激起沒甚其他銷售門路的花農激烈反彈，並令市民染疫風險驟增，始匆匆借用科技亡羊補牢。

綜合署方及花農講法，政府是拍板公布取消花市後，才多次跟業界開會彌補，結果會上怨聲載道。有別於普通菜蔬，年花需時數以月計栽種，桃花商每年動輒高達9成生意來自年宵，貨品過年後卻隨時一文不值，欲賣無從。

節慶歡聚是人之常情，舉世皆然，歐洲多國原皆準備在聖誕佳節特別放寬防疫限制，誰料疫情急速反彈，德國、法國和英國等地的傳統聖誕市集最終近乎全數取消，部分商戶轉戰網上自救。

港府不是不能仿效抗疫至上，惟最初應與業界妥善商議，及早協調能否改於屋邨空舖或網絡賣花，嘗試另闢蹊徑兼顧應節和抗疫。現時距離牛年僅3星期時放行年宵，已改租店舖散貨的花農、額外訂了貨的花墟商戶，以至正籌辦網絡花市的商戶，難免都有損失，政府卻只以花市免租作補救。

比起花墟街舖，戶外的公園球場通風得多，又設出入口，本來已較易管制人潮和減少病毒傳播，年宵未如個別報道所指劃一提早於晚上9時關閉，相信亦有助分散人流。不過，當局必須思索攤檔驟然減半，個別商號會否因而更擁擠；改行「紅綠燈」三級人潮制，卻不設網上預約，等候區會否在傳統深宵熱門時段迫爆，同樣可堪斟酌。

出入口限人流 接觸追蹤恐存疑

從接觸追蹤角度來看，要求攤檔店員事先檢測和遞交聯絡方式，肯定不及強制市民使用安心出行手機程式有效，官員避而不談，是預視阻力重重，還是欠缺抗疫決心？港府領軍抗疫近1年來，甩漏處處，經常坐擁最有效選項卻棄而不用，每次出了亂子才急忙補漏，說到底又是誰之過？

責任編輯：黃鑠安