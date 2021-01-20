中電消費券贈80萬家庭 為香港經濟添動力 行政人員版 04:00 2021/01/20 分享： 疫情重創經濟，黛安知道，中電透過轄下嘅社區節能基金撥款逾8,000萬元，向近80萬個合資格家庭派發100元消費券，計劃為期6個月，可在逾2,400間零售店舖同食肆使用，商店包括食肆、藥房等。合資格家庭包括中電嘅低用電量住宅客戶、長者優惠客戶及劏房住戶。中電總裁蔣東強話，希望同大家共度時艱，透過消費券為香港經濟注入動力。想知商戶名單可【按此】登入看看。 本文轉載自《晴報》 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 屈臣氏集團與Grab布合作 提升東南亞六個市場購物體驗 今日 屈臣氏集團與Grab布合作 提升東南亞六個市場購物體驗 八卦名利場 - Nan Fung Place、將軍澳廣場、馬鞍山中心 環保物料製利市封 特別又實用 今日 Nan Fung Place、將軍澳廣場、馬鞍山中心 環保物料製利市封 特別又實用 八卦名利場 - 恒生分行變「社區畫廊」 牆身插畫記載油麻地街坊情 2021/01/19 恒生分行變「社區畫廊」 牆身插畫記載油麻地街坊情 八卦名利場 - 豐澤推新春優惠 部分產品低至48折發售 2021/01/19 豐澤推新春優惠 部分產品低至48折發售 八卦名利場 - 東港城新春花市下周五開鑼 睇fb直播以筍價搶購日本蘭花 2021/01/19 東港城新春花市下周五開鑼 睇fb直播以筍價搶購日本蘭花