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中電消費券贈80萬家庭 為香港經濟添動力

行政人員版 04:00 2021/01/20

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疫情重創經濟，黛安知道，中電透過轄下嘅社區節能基金撥款逾8,000萬元，向近80萬個合資格家庭派發100元消費券，計劃為期6個月，可在逾2,400間零售店舖同食肆使用，商店包括食肆、藥房等。合資格家庭包括中電嘅低用電量住宅客戶、長者優惠客戶及劏房住戶。中電總裁蔣東強話，希望同大家共度時艱，透過消費券為香港經濟注入動力。想知商戶名單可【按此】登入看看。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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