美國國會山莊暴亂後，twitter旋即宣布永遠刪除特朗普的私人帳戶，接着facebook和Google也相繼宣布封鎖特朗普帳戶，日前Snapchat也宣布無限期暫停他的帳戶，連充滿右派言論的Parler網站，也遭亞馬遜下架。

特朗普被科網巨頭噤聲，日後也許可以考慮在TikTok這個被他針對的平台上發聲。

在twitter封鎖特朗普帳戶那一天，有人笑說中國讓科網巨頭馬雲消失，但美國總統卻被美國科網巨頭消失。但我認為兩者對言論自由的壓制其實沒有太大分別，而資本主義操控言論更不着迹，可能更恐怖。

其實特朗普一直也散播仇恨言論，如果社交平台在他上任後便採取行動，也許仇恨沒有滋長得這麼蓬勃，而這些社交平台也能頂着正義的光環。這些企業在他任內沒有行動，反而在他執政的最後歲月才出手，就顯得似在打落水狗。而且這次不是刪除有問題帖文，而是把整個帳戶判死刑，似乎有意阻止他捲土重來，是另一種選舉操控。

社交平台有網絡效應，愈能聚眾的平台便築起護城河，讓後來者難以撼動，所以有「贏者全取」的特性，形成寡頭壟斷的局面。

所以有人說資本主義在網絡時代會變成壟斷主義，這些壟斷的企業，不但掠取社會資源，還會引導風向，讓執政者為他們服務。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》