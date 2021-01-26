善用TVC投資兼扣稅　BCT提供多元選擇

大家應該陸陸續續收到稅單，知道要交稅款會否感到頭痛？部分人可能選擇稅貸或利用捐款扣稅，但原來有另外一個辦法，不單可以幫大家慳稅，長遠更可以為財富增值！由去年開始，大家可透過強積金「可扣稅自願性供款」（TVC），享受有關財政年度之稅務扣減優惠，扣稅額上限為每年$60,000，以17%最高稅率計算，每年最多可以節省$10,200的稅款。

投資TVC自主又靈活

由於TVC屬於自願性供款，所以提供相當大的自由度及靈活度，假如是打工一族，並不需要如強積金（MPF）般通過僱主供款，而是自行選擇合適的強積金計劃開立TVC帳戶。現時，大部分強積金計劃都設有不同種類基金供TVC帳戶持有人選擇，要知道近年市況相當波動，如果能在風高浪急時增加防守性的配置如債券或貨幣，在市場風險降低時加注股票等，已大大提升為退休資產增值的機會。故此,計劃內有多元化的基金選擇相當重要。



另外，大家可以隨時將全數帳戶結餘轉移到自己於其他強積金計劃下的TVC帳戶，不像強積金「半自由行」安排般，一年只能轉換一次。不過，大家要留意TVC與強制性供款一樣，必須保存至65歲(除符合法例訂明的特定情況外)才可提取。

BCT選擇多優惠吸引

BCT銀聯集團（BCT）專注於提供卓越退休策劃方案，是主要MPF服務供應商之一，截至2020年底，BCT行政管理資產已逾２,000億元，為超過120萬成員帳戶提供服務，其在MPF的經驗及專業獲得市場肯定，是大家投資TVC時值得考慮的選擇。



除了其品牌，BCT的強積金計劃提供的基金選擇眾多，覆蓋股票、債券/貨幣市場、混合資產，符合不同風險程度的需要，同時基金轉換沒有次數限制，沒有任何認購、贖回或轉換基金的手續費或額外費用，亦沒有基金買賣差價，大家可以放心捉緊每一個投資機會。



另外，BCT為TVC帳戶提供特惠基金管理費，折扣後的基金管理費為0.75%-0.99%，變相對回報率帶來正面影響。而且供款選擇靈活，月供門檻300元，一次性供款最低供款額為500元，沒有任何投資年期限制。大家每月供款金額可因應情況改變，隨時增加、減少或調整供款模式，如果年終獎金較預期多可以選擇多儲蓄一點，萬一收入較預算的低則可調低供款金額；亦能因應個人喜好選擇月供或年供，甚至不定期進行供款。此外，每年BCT均會提供TVC供款摘要，協助大家報稅，不用自行進行大量計算，才能申請扣稅。

大家工作繁忙，疫情之下又要盡量減少社交接觸。有見及此，BCT不斷優化電子申請平台，例如新增PPS做一次性供款，較傳統供款方法更快捷更方便，大家不用額外花費時間，而且BCT將會繼續優化每月供款方式，大幅縮短處理申請所需要的時間，令大家供款安心又省心。

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（專題報道）