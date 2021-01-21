淘寶天貓計劃增設全新B2C電商服務　「天貓香港」現正開始招商

多項優勢吸客流及商戶

香港人收入及消費水平高，支持了本地消費行業，而且隨著消費者生活發生變化，網購也愈來愈流行。由於疫情關係，市民更多時間在家，以便網上購物，令本地網購市場於去年呈高速發展。根據國際市場研究機構Statista的預期，本港網購用戶的滲透率將由2020年的68.7%上升至2025年的83.8%。而電商行業的整體成交額估計也由2020年64億美元上升至2025年113億美元。

本地網購市場的潛力吸引電商平台推出更多便利消費者的服務，例如淘寶天貓將在其現有的香港站增設B2C（商業對消費者）服務「天貓香港」，目標在現有以C2C（消費者對消費者）服務為主的「淘寶香港站」之外，進一步攜手商家，豐富對本地消費者的商品供應及服務。

提供超低包郵門檻

天貓淘寶港澳事業部負責人陳子堅指出，這個新增設的本地B2C服務入口，目標在短期內開始試業，並將以「天貓香港」這個品牌名字在現有淘寶手機應用程式內的香港站登場。「為吸引更多消費者使用，『天貓香港』將為香港消費者提供更完善的購物平台服務，例如提供七天無憂退、可靠的本地發貨及正品保證，以及於未來陸續攜手商家加入各種內容互動等，全面豐富本地消費者在淘寶天貓上的購物體驗。」此外，在「天貓香港」上，消費者單店購物滿一定金額可享「滿額免運」。



為消費者帶來更多選擇

陳子堅又透露，「天貓香港」和「淘寶香港站」均以服務本港消費者為核心，兩者形成互補，為消費者提供更多選擇，「原有的『淘寶香港站』是以C2C為主，為香港消費者提供來自內地中小商戶的商品；而『天貓香港』則帶來B2C服務，本地或已在本地發展的中外品牌均可以來到平台上，面向本港消費者。兩平台的互補可令消費者在淘寶天貓上有更多元化的購物選擇。」陳子堅表示，「天貓香港」亦同時為本地品牌及商戶提供多一個網上銷售平台的選擇，部分已在香港有線下門店的品牌，可以簡單地構建線上銷售渠道，完善其線上線下的零售佈局，以協助商戶迎接網購大趨勢。

▲ 天貓淘寶港澳事業部負責人陳子堅表示，「天貓香港」將為香港消費者提供更完善的購物平台服務，以及於未來陸續攜手商家加入各種內容互動等，全面豐富本地消費者在淘寶天貓上的購物體驗。

靈活物流方式 節省成本

不少商戶在經營網店時經常會遇到物流及包裝成本高、平台佣金收費高昂等問題，因此「天貓香港」為商戶提供五大優勢，包括：靈活成本結構、多種物流模式、龐大用戶基礎、精準市場洞察和豐富的營銷活動。陳子堅指出，首先，為方便商家優化成本，「天貓香港」的平台佣金較具競爭力且結構靈活，另一方面，商家可通過使用不同產品及物流方式，來調節成本，也可因應自身的推廣策略或需求作出選擇。



第二點在物流方面，有別於商戶自設網店，「天貓香港」可以為商戶提供多種物流方案選擇，例如由商家將商品發至本地物流合作方的倉庫，本地物流合作方再從倉庫送出商品；也可以安排由本地物流合作方安排上門取貨並發貨。靈活的物流方式可以更方便商戶控制成本及採用對自己最便捷及最合適的物流方式，以拓展網上業務。

▲ 「天貓香港」可以為商戶提供多種物流方案選擇，靈活的物流方式可以更方便商戶控制成本及採用對自己最便捷及最合適的物流方式，以拓展網上業務。

龐大客戶流量助拓商機

另外在客源方面，淘寶香港站廣受香港消費者歡迎，其龐大用戶基礎可以為「天貓香港」引流；平台又會透過對市場認識及消費者洞察，幫助商家及品牌了解消費者及其商品需求，有助提升銷售表現。此外，「天貓香港」將會協同商戶舉辦豐富的營銷活動，為他們搭建面向消費者的舞台，舉例如全城期待的天貓雙11全球狂歡季、品牌開店活動、新品發佈，以及結合本地主題及時節的各種營銷活動等。

現時，「天貓香港」正廣泛邀請中外品牌及各大小商家進駐，涵蓋美妝、服飾、家電等多個種類。陳子堅表示，未來希望會有更多香港人熟悉的品牌進駐，亦會繼續邀請原本在天貓已開店的國際品牌、香港知名品牌及各大小商家等在「天貓香港」上開店，致力令平台提供更豐富、更多元化的品牌商品選擇，為商戶和消費者締造雙贏局面。

（資料由客戶提供）