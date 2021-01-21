昔日腫瘤科最常見問題是：「醫生，我是第幾期？」或「醫生，我還有多少日子？」但今時今日，最常見的問題是：「醫生，到底打哪種疫苗好？」

這也難怪，疫苗選擇已成為港人最切身問題，突然間香港出現不少「疫苗專家」在各式傳媒和社交平台發表意見，來自各方人士百花齊放，市民眼花繚亂，更多資訊引來更多混亂，因意見未能歸一。

醫生多次遇上這問題，答案只有一句，就是「不知道」，沒有頭對頭比較性研究，便不能肯定說疫苗甲比疫苗乙好或疫苗乙比疫苗甲好，其餘一切只屬個人意見，並非鐵證事實。

德國藥廠BioNTech／輝瑞／復星的mRNA疫苗有效率逾九成；英國牛津大學參與研發的阿斯利康疫苗約為七成；而中國科興疫苗新近在巴西臨床試驗的數據只有50.38%，是否立見高下？當然不是，主要是被研究的社群完全不同，而不同社群在當地感染新冠病毒的風險也不可能一樣，故此單憑不同研究的數據，是不能作正面比較的。

另外，還有毒性比較，曾有醫生在報章仔細列出不同疫苗的毒性數據作比較，這也是不公平的。因不同研究跟進參加者的時段不一樣，故此毒性發生率也固然不同，再者，現今所有研究只有初步數據，最重要的長遠毒性根本還未出爐。

既然有效率和毒性都未能作正面比較，醫生便惟有老實地說句「不知道便是不知道」。

在「不知道」的情況下，其實打哪一類也無所謂，重要是大家齊心接受疫苗才能成功抗疫。