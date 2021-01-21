港交所的集團人力資源部署理主管蔡家聰（Paul Choi）是我老友，大家識於微時，我見證他由高盛到港交所，如何把一些嶄新的元素及企業文化帶進機構。早在他服務高盛時，已積極推動尊重男女、同志、殘疾人士和少數族裔的平權文化。

高盛過去在這方面取得不少企業獎項，Paul功不可沒，而他個人亦於2015年獲得傑出同志共融大使之榮譽。近日聽聞港交所推出一個全新為期半年、專為大學畢業生而設的GO BEYOND特別實習計劃，可以想像又是出自這位老友手筆。GO BEYOND將聘用50位不論國籍、現居香港、於2019或2020畢業的大學生，只要對本地金融市場有興趣均可投考，而取錄者今年三月就可以開始上班！可說是香港年輕人的一大喜訊。

過去，香港青年就業率一向維持高水平，但統計數字顯示：年輕人失業率由2019年9月的5.9%，劇升至2020年8月的11.4%。港交所這個為期半年的特別實習計劃，提供了今日香港最需要的創意解決方案，做到社會、企業和年經人皆三贏的局面：對香港社會，此計劃可強化香港的人才競爭力（talent competitiveness）；對港交所來說，這不但為企業帶來新技術和新思維，也是個很有意思的社會責任（corporate social responsibility）項目；對香港年經人，能在香港核心金融機構實習，更是個難得的事業發展（career development）良機。計劃為不少香港畢業生帶來機會及希望，其熱烈反應可以想像！

其實我們都年輕過，都曾因上一輩有人仍肯給自己機會而受惠過。現在人到中年、成為上一輩的我們，在個人及職場不同崗位上，又願意為下一代的年輕人做些甚麼呢？我為Paul及其團隊籌劃的實習計劃感到驕傲，在此時此刻，仍願意為香港的年輕人開一條路、仍願意給留在香港的年輕人一個對生活有想像的希望，最重要的是，仍願意用行動告訴他們，此處仍有些上一輩的「大人」，從未放棄過年輕人。希望我們每個人、每個企業都能為年輕人走多一步。因為年輕人，正是我們的希望。