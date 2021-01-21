企業網安風險增 多招防數據外洩

生產力促進局指，去年處理的網絡釣魚攻擊個案呈升勢，與疫下綫上活動增加有關。隨着在家工作安排愈趨被企業接受，相關網絡安全風險不得不正視，以免重要數據洩露。

生產力促進局轄下的電腦保安事故協調中心表示，去年共處理8,346宗網絡保安事故，按年跌幅12%，但涉及網絡釣魚攻擊（phishing）的個案達3,483宗，按年大增35%，更佔整體事故48%。這些釣魚者會假冒衞生組織發布疫情消息、甚至要求捐款。

55%港企 曾洩數據或網安事故

網絡保安公司Barracuda去年與研究機構Censuswide合作，訪問亞太地區的企業，發現本港多達8成企業，計劃在疫情過後繼續保留遙距工作模式，更有逾8成企業允許員工在家工作期間使用個人電郵與裝置，比例屬亞太地區最高。

然而，調查亦發現55%港企曾發生至少一次數據外洩或網絡安全事故，4成企業指員工曾遭受網絡釣魚攻擊。

國際刑警（Interpol）去年一份報告顯示，59%成員國表示，釣魚攻擊（在電郵內假裝政府或衞生組織人員、誘騙受害者提供個人資料）個案明顯增加，有36%表示惡意軟件成大問題，亦有22%指惡意域名（malicious domain）增加，罪犯者會創造含有與疫情或醫療用品等關鍵字的虛假網站，這類網站是釣魚及惡意軟件的集中地。

企業面對網絡安全風險大增，宜多向員工普及相關意識，尤其是釣魚攻擊。羅兵咸永道（PwC）在模擬釣魚攻擊中，發現企業系統中只需要有一名員工點開惡意連結，便會導致全盤失守。

因此企業需提醒員工注意陌生電郵、切勿打開此類電郵內的連接或將其轉寄予同事、並將有關電郵向公司的技術部門舉報。

澳洲政府的網絡安全中心指，應定期更新電子裝備內的系統，以免黑客利用舊系統中的漏洞乘虛而入；上網時亦可考慮用虛擬私人網絡（VPN），以免數據落入他人之手；亦應避免使用免費WiFi，因此類網絡交易被黑客攻擊及利用。

定期更新系統 避用免費WiFi

另外，防毒軟件Kaspersky亦教路，在家工作期間應提醒家人（例如兒童）不要碰自己用於工作用途的電子裝置，亦應利用鏡頭隱私保護蓋（webcam cover）或綫上會議軟件中的打格仔功能，用於在關鍵時刻避免他人看見家中背景，亦可避免他人接觸與自己或客戶有關的數據。

綫上工作成疫下關鍵，相關網絡安全風險不容忽視，企業宜提醒員工重視，確保數據私隱安全。

▲ 疫情下企業多安排員工在家工作，但要正視網絡安全風險，以免重要數據外洩。（資料圖片）