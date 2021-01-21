比特幣波動無關挖礦 監管助健康發展

踏入2021年，比特幣的巨幅波動令人目眩。從1月4日至8日，比特幣大舉攀升。根據Bitstamp數據，比特幣於1月8日一舉突破40,000美元關口，最高衝至41,910美元水平，創歷史新高；然而於1月11日，比特幣價格暴跌，日間一度急挫，跌逾20%，低見30,486美元，一天之內狂跌9,000美元。如此巨幅波動，難怪有分析認為，投資比特幣市場風險之高，令人瞠目結舌，無出其右。

摩通：長遠價格 可達14.6萬美元

對於比特幣市場價格的形成機制，筆者在本欄有兩篇文章，作出了詳細分析。事實上，只要有人願意持有，也有供應一方，比特幣的市場價值就存在。摩根大通最近一份研究報告表示，從長遠來看，比特幣的價格可能會達到146,000美元，筆者不敢妄測會否成真，但無論如何，充分掌握比特幣價值形成機制背後的「元素」，是了解比特幣交易市場的鑰匙。其中，挖礦問題很值得進一步闡釋。

筆者在本欄撰寫兩篇分析比特幣價格形成機制的文章後，跟一些讀者朋友交流，發覺坊間對「挖礦」問題，在認識上存有模糊點，故筆者擬再詳加兩點闡述補充。

第一，對成功「挖礦」獎賞減半的機制，不少人並不充分明白。用簡易的表述來說，根據該體系的原設計，支撑比特幣的區塊鏈技術，當中的數據塊產生速率，預期為大約每10分鐘一個，但每個數據塊中，新發行的比特幣不超過50個，這個數字每產出21萬個區塊就會自動減半，大約每4年就會發生一次，成功挖礦的獎賞也同步減半。前一段時間，成功挖礦挖出一個區塊的「賞錢」是12.5個比特幣，但到去年中，已下降至6.25個比特幣，未來會按照這條設定路徑，一路減下去。

挖礦賞錢減半 無影響供應量

坊間有些朋友並不明白「賞錢」減半的意義，或者道聽塗說，甚或以訛傳訛，以為「賞錢」減半就會令比特幣的供應量減少，從而影響到比特幣的價格形成；加上近日比特幣的升勢異乎尋常，一些朋友誤解，以為這次比特幣價格暴升的其中一個因素，與挖礦的賞錢減半相關。

事實上，成功挖礦獎賞的比特幣數量減半，理論上跟其市價變化不相干，原因是比特幣的供應量，一早已設定為2,100萬個，目前已面世的約為1,800萬個，無論挖礦成功獎賞回報減半與否，比特幣的終極發行量都是2,100萬個。由此可見，挖礦成功獎賞回報減半，與供應量無關。

進一步分析，比特幣這個虛擬貨幣在沒有「內在價值」的情況下冉冉攀升，箇中的推手，主要是投資者「深信」，比特幣繼續有交易對手，且在市場上可繼續買賣，同時預期有升值空間。所以，以為比特幣這一浪的上升，與挖礦賞錢數量減半抑制了供應量有關，是錯誤的理解。

很顯然，挖礦賞錢減半對投資比特幣不相干，卻與從事挖礦事業有關。由於比特幣成功挖出區塊的難度大，時間和耗電成本不菲，挖礦所得的比特幣賞錢減半，理論上回報率也減半。不過，實際收益又可能不盡然如此；歸根究柢，最終的回報價值，是與比特幣的市價掛鈎。

舉例來說，2019年中之後，每個比特幣的市價約在3,000至4,000美元間，當時成功挖礦取得12.5個比特幣，以4,000美元計算，成功一次挖礦取得的回報為5萬美元；如今雖然成功挖礦的賞錢減半至6.25個比特幣，但以目前市價35,000美元計算，成功挖礦取得的回報，逾21萬美元。

所以，即使挖礦賞錢再減半至3.125個，並不是問題的關鍵所在，比特幣當時的市價，才是其內在儲存的價值所在。挖礦事業的興衰、參與挖礦的人數和礦池數量，與比特幣市價相關：若比特幣繼續升值，將會通過挖礦來產生新的數量，並且持續產生到2,100萬個，就一直會持續不斷，代表比特幣的去中心化發行，可按初始設計的藍圖運行不息。隨着比特幣的市價節節上升，甚至不排除會有更多個體或組織參與挖礦。

比特幣初心 非與央行貨幣競爭

第二，如今不少國家的央行擬發行官方電子貨幣，令人猜想，比特幣等虛擬貨幣會否受到更大的青睞？官方電子貨幣發行會否影響到比特幣交易市場？答案很清楚：兩者無關。迄今為止，筆者並未聽到有任何國家的央行，接受比特幣為法定貨幣。既然比特幣不可能成為在市面上流通的法定貨幣，即使央行發行電子貨幣，對比特幣也沒有必然的影響關係，取得更多市場青睞，反而可能對比特幣等虛擬貨幣孳生潛在的負面影響。不過，筆者相信影響不大，因為比特幣設計者的初心，並不是打算與央行的貨幣（無論是實體或電子法定貨幣）直接競爭，而只是用來在互聯網上進行交易。

至於喜歡使用比特幣的「擁躉」們，往往是基於不認同體制內央行任意發行貨幣的行為，簡單來說，即央行利用權力隨時「印銀紙」，無限制性地發行，所衍生的通貨膨脹風險，腐蝕貨幣的價值，因而支持比特幣把發行量固定在2,100萬枚，通過去中心化來化解央行任意發行貨幣的壟斷權力和行為，以實現在互聯網上有一個新的交易系統。當然，發展至今，持有比特幣作投資或投機目的，也許跟這個理念有別。

加強監管 會影響兩類持有人

值得注意的是，目前有不少國家的央行擬加強對比特幣的監管。日前歐洲央行行長拉加德在Reuters Next峰會發表演講，便強調最近升勢猛烈的比特幣是一種投機資產，雖然它促進了一些商業活動，但需要監管。較早前也有報道稱，美國財政部旗下的金融犯罪執法網絡（FinCen）透露，擬收緊監管加密貨幣的海外交易申報。

目前比特幣的交易，基本沒有任何監管，一旦政府加強對比特幣交易所作出監管，比特幣交易本身都可能納入監管，此舉對比特幣市價產生甚麼變化，值得留意。

仔細分析，加強監管會對兩類持有比特幣的人產生影響。第一，是那些投資比特幣，卻同時又想避開政府追蹤到交易的人。一旦有足夠多的交易在陽光下進行，對那些傾向在地下或不喜歡交易受政府監視的人，便不是好消息；當然，如果不屬於這一類的比特幣投資者，應該對政府加強監管之舉表示歡迎，因為通過適切的監管，對比特幣交易市場的長期健康發展有利，能夠有更可靠的交易平台，進行買賣。

監管措施對上述兩群不同的比特幣投資者，利害各異。究竟這兩股人群力量的角力結果如何，有待觀察，但若監管有助抑制比特幣巨大的市場波動性，未嘗不是對其長期健康發展有利的良方。

▲ 踏入2021年，比特幣的巨幅波動令人目眩。（路透社資料圖片）